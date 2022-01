Alle Jahre wieder kommt … nach dem Christuskind im Januar dann das Dschungelcamp. Zumindest seit 2004. Am 21. Januar startet die Show in ihre 15. Staffel. Nach einem Halb-Ausfall vergangenes Jahr geht es diesmal wieder in ein richtiges Camp. Statt Australien wird es 2022 aber Südafrika – Omikron zum Trotz. Bisher. Die ersten Kandidat:innen sickern so langsam durch. Wer hat das Potenzial zum nächsten Dschungelkönig oder zur nächsten Königin?

Modedesigner Harald Glööckler (56) ist die neueste Neuigkeit Universum von IBES, wie Fachfrau und -mann die Dschungelshow gerne nennen. IBES wegen „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“, dem offiziellen Namen der Veranstaltung, die sich zwischen voyeuristischem Trash und Knaller-Unterhaltung bewegt.

Glööckler schuftet mit Personal Trainer

Und Glööckler macht Ernst: Um König des Dschungels werden zu können, trainiert er gar mit einem Personal Trainer. Im heimischen Garten in Kirchheim in der Pfalz. „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Manschetten“, räumt Glööckler ein. „Aber ich mache das jetzt und überlege nicht lange.“ Mit Unbekannten eng zusammenleben: für den Modeschöpfer kein Problem. „Im Hotel wissen Sie auch nicht, wer neben Ihnen wohnt. Im Restaurant und im Flugzeug sind Sie ebenfalls nahe an Fremden. Auch da gibt es komische Leute.“

„MOPOP – Der Kultur-Newsletter“ bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie! Hier klicken und anmelden.

Die komischen Leute, die bisher bekannt sind: Sänger, Katzenberger-Gatte und Costa-Sohn Lucas Cordalis (54). Zuletzt posierten er und Ehepartnerin Daniela Katzenberger (35) für ihre Fans wie einst Richard Gere und Julia Roberts auf dem Filmplakat von „Pretty Woman“.

„Manta, Manta“-Star hat etwas Muffe

Außerdem dabei: Schauspielerin Tina Ruland (55, „Manta, Manta“), die schon zwei Dinge im Vorfeld klarstellte: „Ich will nicht die Camp-Mutti werden.“ Das überlasse sie Glööckler. Und zweitens: „Ich bin nicht die Mutigste.“ Aber vielleicht wachse sie ja über sich hinaus.

Lesen Sie auch: Feuer in Australien: Politiker fordern Dschungelcamp-Absage: Das sagt RTL

Sicher dabei ist auch TV-Sternchen Filip Pavlovic (28). Der hat sich sein Ticket vergangenes Jahr im Ersatzformat „Dschungelshow“ tatsächlich hart erarbeitet. Im sommerlichen Südafrika dürfte der Ex-„Bachelorette“-Kandidat reichlich Gelegenheit haben, seinen Astralkörper zu präsentieren.

Am Ende aber, alte Dschungel-Regel, kann’s nur einen geben. (km)