Drew Barrymore verrät: Mit ihm hatte ich meinen besten Filmkuss

Der „E.T.“-Star schwärmt von Kollege Adam Sandler und seiner Art zu küssen. Doch die beiden verbinde etwas anderes als „heiße, sexuelle Chemie“.

US-Schauspielerin Drew Barrymore (49) findet, dass sie ihren besten Filmkuss mit Adam Sandler (58) hatte. Doch gleichzeitig liebe sie es, „dass Adam und ich so platonisch sind“, sagte sie in der Sendung „Watch What Happens Live“ auf die Frage von Moderator Andy Cohen, mit wem sie den besten Kuss vor der Kamera gehabt habe.

Barrymore mit Jackie Sandler befreundet

Zwar sei sie Sandler nie hinter der Kamera näher gekommen und außerdem mit dessen Frau Jackie (50) gut befreundet, betonte Barrymore. „Aber ich liebe es, mit ihm in Filmen mitzuspielen, weil ich glaube, dass wir etwas Größeres repräsentieren als heiße, sexuelle Chemie: Wir verkörpern echte Bewunderung für einen anderen Menschen.“

Barrymore wurde schon als Kind mit Steven Spielbergs Film „E.T.“ zum Star und hat heute eine eigene Talkshow. Mit Sandler drehte sie die drei Liebeskomödien „Eine Hochzeit zum Verlieben“ (1998), „50 erste Dates“ (2004) und „Urlaubsreif“ (2014). (dpa)