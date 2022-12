Auch die längste Musikerkarriere geht irgendwann einmal ihrem Ende entgegen. Bei Dieter Bohlen soll es im kommenden Jahr soweit sein. Eine letzte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“, eine letzte Tour – dann ist Schluss. Seine Fans dürfen sich bei den letzten Konzerten des Pop-Titans auf einen prominenten Gast freuen.

Schon der Name der Tour ist klingt so leise und zurückhaltend, wie man Dieter Bohlen eben so kennt: „Das größte Comeback aller Zeiten“, nichts weniger als das will der 68-Jährige 2023 feiern. Zugleich wird es der womöglich größte Abschied aller Zeiten: Denn Dieter Bohlen kündigte am Donnerstag sein Karriereende als aktiver Musiker an.

Dieter Bohlen geht auf Abschiedstour – mit Pietro Lombardi

„Wenn tausende von Menschen Dich Deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch nochmal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben“, sagte Bohlen in einer Pressemitteilung. Wie das gelingen soll, verriet der Musiker gleich selbst: Als Begleitung ist niemand geringeres als Pietro Lombardi mit dabei.

Den 30-Jährigen entdeckte Dieter Bohlen einst selbst als Kandidat der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Mehr als ein Jahrzehnt ist das mittlerweile her. Im kommenden Jahr sitzen der Pop-Titan und sein Schützling dort als Juroren in der Abschiedsstaffel, ehe sie dann zusammen auf den Bühnen der Nation stehen.

Auf mindestens 16 Konzerten stellt Dieter Bohlen seine Hits aus rund vier Jahrzehnten zur Schau. Und das sind bekanntlich einige, angefangen bei den Modern Talking-Songs „Brother Louie“, „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Cheri Cheri Lady“ über Blue Systems „Under My Skin“, die für Chris Norman geschriebene „Midnight Lady“ bis hin zu „You Can Get It“, einem gemeinsamen Machwerk mit dem 2007er DSDS-Sieger Mark Medlock. Den letzten Auftritt Dieter Bohlens soll es am 19. August 2023 im brandenburgischen Beelitz geben. In Hamburg schaut der 68-Jährige am 22. April (Barclays Arena) zum letzten Mal vorbei.