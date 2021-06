Der Terminator verrät: Schwarzeneggers Erfolgsgeheimnis – und seine schlimmste Krise

Los Angeles –

Hasta la Vista, Baby! Der „Terminator“ lässt sich nicht unterkriegen! Und er weiß, worauf es im Leben wirklich ankommt: Arnold Schwarzenegger hat US-Higschool-Absolventen in einer Abschlussrede weise Ratschläge mit auf den Weg gegeben, ganz offen von seiner größten Krise erzählt – und bewiesen, dass er immer noch knackig in Form ist.

„Dieses Virus wird nicht das letzte Hindernis sein, dem ihr euch stellen müsst“, sagt der mittlerweile 72-Jährige, der seine Rede wegen der Corona-Krise als Video postete. „Aber es kann euch auf die kommenden vorbereiten!“ Denn Krisen, Schwierigkeiten und Problemen müsse sich jeder von uns stellen, und zwar immer wieder. Arnie: „Das ist es, was das Leben ausmacht: Hindernisse überwinden!“

„Ihr braucht eine Vision!“

Und wie macht man das? Indem man seinen eigenen Weg geht! Und das hat kaum jemand konsequenter getan als Arnie, der es vom steiermärkischen Mucki-Buam zum „Terminator“ und zum Gouverneur von Kalifornien gebracht hat. „Ihr braucht eine Vision“, sagt Schwarzenegger. Genau das habe ihn aus seiner letzten großen Krise gerettet – einer schweren Herzoperation von rund zwei Jahren: „Genau vier Monate vor dem Drehbeginn für Terminator 6.“ Bei der OP kam es zu Komplikationen: „Stellt euch vor, an einem Tag trainiere ich sehr hart für Terminator 6 und am nächsten Tag sagen mir die Ärzte, sie mussten mein Leben retten.“

Herz-OP vor Drehbeginn

Statt in Schockstarre zu verfallen und den Dreh abzusagen, legte Arnold nochmal richtig los, trainierte sich wieder in Form und glaubte an seinen Erfolg: „Ich hatte immer eine klare Vision von mir am Set von Terminator 6″, sagt er. Die wurde Realität: Der Film lief 2019 in den US-Kinos an. Und Arnie? Der macht auch heute noch eine echt gute Figur. Und das auch, wenn er mal nicht die Hosen anhat.

Zum Schluss seiner Rede erlaubt sich Schwarzenegger nämlich einen Gag: Er kommt in Boxershorts hinter seinem Rednerpult hervor. „Arnold, du trägst keine Hose. Wir filmen noch!“, ruft ein Mann aus dem Filmteam ihm hektisch zu. Der „Terminator“ lässig: „Mach dir mal keine Sorgen, meine Waden sind immer noch top in Form!“