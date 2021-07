Der Koch dürfte kochen : Anonymous hackt Corona-Verschwörer Attila Hildmann

Ganz schön blöd gelaufen für den Vegan-Papst mit Alu-Hut: Mitglieder des Hacker-Kollektivs „Anonymous“ haben sich Zugriff auf einen Webserver von Koch Attila Hildmann (39) verschafft.

Auf Twitter posteten die Netz-Aktivisten Screenshoots ihrer Aktion, berichteten von ihrem neuesten Coup – und machten sich dabei über die ziemlich dürftigen Sicherheitsvorkehrungen des Verschwörungsideologen lustig.

Kam das Hacker-Kollektiv an sensible Daten des Kochs?

Offenbar hatten die Hacker Zugriff auf Hildmanns archivierte E-Mails. Ob sie dabei sensible Daten erbeuteten, bleibt aber unklar. Doch das dürfte nicht der letzte Streich von Anonymous gewesen sein. Sie kündigten an: „Nun ist das braune Wespennest aufgescheucht. Zieht euch in Zukunft warm an, virtual winter is coming.“

Attila Hildmann selber hat sich bisher noch nicht zu dem Hacker-Angriff geäußert. (alp)