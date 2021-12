„Der Bergdoktor“ hat keinen Bock auf Schwurbel-Freunde

Immer wieder neue Corona-Maßnahmen, dazu das ewige Reizthema Impfen: Corona spaltet – und radikalisiert in Teilen – die Gesellschaft. In Familien und Freundeskreisen zeigen sich immer wieder verschiedene Meinungen und Haltungen. Auch „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (52) kennt das – und hat auf die Corona-Leugner:innen unter seinen Freund:innen absolut keinen Bock mehr.

Als ZDF-„Bergdoktor“ hat er seinen Patienten wohl schon die ein oder andere Impfung verabreicht, und wenn er das im echten Leben auch dürfte, hätte Schauspieler Hans Sigl bestimmt auch schon die Nadel gesetzt: Den Piks gegen das Virus sieht er als gesamtgesellschaftliche Verantwortung.

„Im Sinne von: Wer sich impfen lässt, übernimmt nicht nur Verantwortung für sich, sondern auch für andere, die dadurch geschützt sind. Bloß ist dieses Verantwortungsgefühl scheinbar noch nicht überall angekommen“, sagt er in einem Interview mit Moderatorin und Zeitschriftengesicht Barbara Schöneberger in der aktuellen „Barbara“.

TV-Arzt Hans Sigl kündigt Schwurblern die Freundschaft

Sigl fährt fort: „Mir sind tatsächlich ein paar Freunde abhandengekommen.“ Es hätte Leute gegeben, die eine andere Meinung zu Corona entwickelt hatten, so Sigl. Nach fast zwei Jahren Pandemie musste er die Erfahrung machen, dass manch eine Beziehung an der Krise zerbrach. „Wenn die mit dem Satz abgebunden wurde: ,Mach dich mal schlau, was dahintersteckt‘, dann war mir klar, dass es vorbei ist.“ Für den TV-Arzt gilt: Keine Zeit und keinen Bock auf Schwurbel-Freund:innen und krude Verschwörungstheorien.

Gesprächspartnerin Schöneberger sieht die Dinge ähnlich wie Sigl und sagt zum Thema Impfen: „ Ein kleiner Piks für den Menschen …“, so der Schauspieler, woraufhin sie ergänzt: „… ein großer für die Menschheit. So sieht’s doch aus!“

Aber auch wenn Corona aktuell noch die Gemüter erhitzt, gibt es bereits jetzt die Aussicht auf kleine, abendliche Verschnaufpausen mit Berg-Panorama, denn: Im Januar ist „Bergdoktor“ Martin Gruber wieder im ZDF für seine Patient:innen zur Stelle. Und das bereits in der 15. Staffel! (alp)