„Schock meines Lebens“: Geiss-Tochter entgeht bei Porsche-Unfall nur knapp dem Tod

„Ich danke Gott, dass ich noch am Leben bin“ – es sind dramatische Worte, die Davina Geiss an ihre Follower richtet. Dazu ein Bild, das einen komplett ausgebrannten Porsche zeigt. Offenbar entging die Millionärstochter bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag nur knapp dem Tod – die Fans der „Jetset“-Familie sind schockiert.

„Unser Porsche GT3 hat einfach angefangen aus dem Nichts zu brennen und ist sogar explodiert“, schreibt Davina Geiss in ihrer Instagram-Story. Es sei der Schock ihres Lebens gewesen.

Porsche von den Geissens brennt aus

„Ich lag fünf Stunden im Krankenhaus und musste sogar mit Sauerstoff versorgt werden, da ich eine Rauchvergiftung hatte“, so die 19-Jährige weiter. Auch Robert Geiss teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto: „Wie so etwas passieren kann, ist mir ein Rätsel“, schrieb er darunter.

Auf dem Bild ist ein ausgebrannter Porsche in einer Garage zu sehen – Totalschaden! „Wie kann das bei einem neuen Auto sein?“ fragt Davina in ihrer Story.

Die Fans der in Monaco lebenden Familie sind schockiert: „Gott sei Dank ist nichts passiert“, schreibt ein Nutzer. „Den Porsche kann man ersetzten, ein Menschenleben nicht“, so ein anderer. Aber auch hämische Kommentare finden sich unter dem Bild: „Papa kauft dir ein neues Auto“ oder „Bisschen schleifen und Lack und wie neu“.

Die Geissens erlangten durch ihre gleichnamige Fernseh-Serie auf RTL II Bekanntheit. Die Millionärs-Familie zeigt dort ihr „Jetset“-Leben. Immer wieder werden sie für ihr protziges Auftreten kritisiert.

„Das wichtigste an der ganzen Sache ist, dass dir nichts passiert ist, mein Schatz. Du hast super reagiert“, schreibt Robert Geiss. „Papa ist stolz auf dich, denn es hätte auch anders ausgehen können!“ (elu)