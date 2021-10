Die Lust auf junges Gemüse ist ihr vergangen! Schauspiel-Ikone und Entertainerin Whoopi Goldberg (65) gab nun in ihrer Talkshow zu, dass jüngere Männer ihr nicht mehr unterkommen. Vieeel zu anstrengend!

Dreimal versuchte es der „Sister Act“-Star mit dem Bund fürs Leben – und scheiterte jedes Mal. Zuerst gab sie Alvin Martin 1973 das Jawort. Nach sechs Jahren Ehe und einer gemeinsamen Tochter, der heute 48-jährigen Alexandrea, war Schluss. Im zweiten und dritten Anlauf klappe es auch nicht, ihre letzte Ehe wurde 1995 nach nur einem Jahr geschieden.

Whoopi Goldberg zum Altersunterschied: „Es geht um die Person“

Doch deswegen zur Nonne werden wie in ihrer größten Rolle Deloris Van Cartier in „Sister Act“? Auf keinen Fall! Whoopi verliebte sich weiter und vergnügte sich mit einigen Männern – allerdings jedes Mal ohne Trauschein. Nun ging es in ihrer Talkshow „The View“ um Altersunterschiede in Beziehungen und da plauderte die 65-Jährige munter drauflos. Sie gab zu, auch an jüngeren Männern lange Zeit Gefallen gefunden zu haben.

„Es hängt von meiner Stimmung ab. Es geht um die Person“, sagte sie zunächst und sprach dann über einen bestimmten jüngeren Mann, mit dem sie angebandelt hatte. „Lasst mich erklären, warum ich aufgehört habe, viele Dinge mit jüngeren Leuten zu machen. Ich ging mit einem jüngeren Typen aus und er sagte: ,Ich kann es nicht glauben.‘ Ich fragte: ,Wovon redest du?‘ Er meinte: ,Ich wusste nicht, dass Paul McCartney eine andere Band hatte.‘ Und ich fragte: ,Die Beatles? Du hast noch nie von den Beatles gehört?‘ ,Nein!‘“, so die Schauspielerin, die es rückblickend immer noch nicht fassen kann.

„Wenn du jemand Jüngeres datest, dann gibt es viele Informationen, die du vermitteln musst. Und manchmal ist das ermüdend“, so Goldberg. Aber der Wirkung eines knackigen Körpers und noch genügend Haupthaar auf dem Kopf kann sich auch Whoopi nicht entziehen und sagt: „Und dann denkt man sich: Ja, du bist jünger, aber du siehst gut aus, ja, du bist in Ordnung. Also weiß man nie.“ Eine komplette Abkehr von jüngeren Männern klingt da aber anders … (alp)