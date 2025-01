„Das Selbstverständlichste auf der Welt“: Nachwuchs für Schauspieler Moritz Bleibtreu

Baby-Glück für Moritz Bleibtreu: Der Schauspiel-Star und seine Frau Saskia sind Eltern eines Sohnes geworden. Kinder zu bekommen, sei für ihn persönlich das Selbstverständlichste auf der Welt, sagte er in einem Interview.

Schauspieler Moritz Bleibtreu (53) ist wieder Vater geworden. „Das ist richtig, ja“, sagte er beim Deutschen Filmball in München und zeigte einen Daumen nach oben. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Bleibtreu und seine 20 Jahre jüngere Frau Saskia seien Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Auf dem roten Teppich strahlte vor allem Bleibtreu in die Kameras, im Ballsaal legte er seiner Frau die Hand auf den Bauch.

Bleibtreu über Kindererziehung: „lukrativer Markt“

Im vergangenen Jahr hatte der Hamburger („Lola rennt“, „Der Baader Meinhof Komplex“), der bereits einen Sohn (16) aus einer früheren langjährigen Beziehung hat, mit dem „Playboy“ über Kindererziehung gesprochen. „Dass heute so ein Riesending daraus gemacht wird, hat bestimmt auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der mit allem Geld verdient wird. Mit den Ängsten und Sorgen von Eltern zu spielen, ist ein lukrativer Markt. Das lässt sich super monetarisieren“, sagte er in dem Interview.

Kinder zu bekommen, sei für ihn persönlich das Selbstverständlichste auf der Welt. „Deshalb mag ich Gesellschaften unheimlich gerne, in denen die Kinder in die Normalität des Alltags eingebunden sind.“ Als er vor 20 Jahren in Italien gelebt habe, seien die Kinder dort ganz unaufgeregt Teil eines fast jeden Lebensweges gewesen. „Sie waren einfach Kinder, und sie waren eben da – so wie man zwischendurch auch mal Husten bekommt.“

Bleibtreu ist seit 2022 mit Saskia de Tschaschell verheiratet. Der Sohn der Schauspielerin Monica Bleibtreu (1944–2009) und des Schauspielers Hans Brenner (1938–1998) wuchs in St. Georg auf, lebt mittlerweile etwas außerhalb der Hansestadt. (dpa/mp)