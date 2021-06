Corona-Verschwörungen: Joko und Klaas machen irres Live-Quiz – aus wichtigem Grund

Es war wieder soweit: Weil Joko und Klaas ihren Sender Pro7 in einer Show besiegt hatten, durften sie am Mittwochabend erneut 15 Minuten der Sendezeit für sich nutzen – ohne irgendwelche Vorgaben. Hatte zuletzt noch Autorin Sophie Passmann durch eine ernste Ausstellung über sexualisierte Gewalt an Frauen geführt – ging es dieses Mal deutlich heiterer zu, zumindest oberflächlich.

Die beiden Moderatoren veranstalteten nämlich eine Quiz-Show in feinstem 9Live-Style. Wer sich nicht mehr erinnert: 9Live war bis vor einigen Jahren ein Sender im deutschen Fernsehen, auf dem rund um die Uhr gequizzt wurde, mit durchgedrehten Moderatoren und manchmal zumindest fragwürdigen Methoden.

An diesem Mittwochabend strahlten dann also Joko und Klaas – deutlich anders gestylt als sonst – in die Kamera und begannen die wilde Frage-Show, so wie man es von herkömmlichen Quiz-Sendungen kennt. Allerdings sollten die Zuschauer nicht Tiernamen mit dem Anfangsbuchstaben B finden, sondern Fragen zur aktuellen Corona-Situation beantworten.

Joko und Klaas moderieren Corona-Quizshow

Unter dem Titel „Wer glaubt denn sowas? Die Corona-Call-in-Show“, verkündete Joko: „Es ist an der Zeit Vernunft zu belohnen“. Jeder über 16 Jahren, der zwischen Verschwörungstheorien und echten Fakten unterscheiden könne, dürfe kostenlos anrufen und Geldgewinne absahnen.

Und tatsächlich, die beiden scheinen sich in letzter Zeit genau angeschaut zu haben, welche irren Verschwörungserzählungen derzeit in sozialen Netzwerken und auf Anti-Corona-Demos kursieren.

Frage 1: Verschwörungstheoretiker behaupten, dass am 15. Mai 2020 eine im Verborgenen agierende Machtelite die Kontrolle übernommen und eine „Neue Weltordnung“ ausgerufen hat. Welche der folgenden vier Maßnahmen trat seitdem wirklich in Kraft?

A) Alle 7 Milliarden Menschen wurden durch Bill Gates zwangsgeimpft und haben unbemerkt einen Chip zur totalen Überwachung implantiert bekommen.

B) Dr. Angela Merkel hat sich als Reptiloid zu erkennen gegeben und alle Systemgegner aus der Deutschland GmbH fristlos entlassen.

C) Alle Bürger wurden mit Hilfe von Chemtrails zeugungsunfähig und zu willenlosen Sklaven gemacht.

D) Der Bundesrat stimmte einer Verordnung zu, zukünftig Zucker in Baby-Tees zu verbieten.

Der erste Anruf hatte dann auch gleich die richtige Antwort – nämlich D. Dafür gab es gleich mal 150 Euro.

Frage 2: Gesucht ist ein skandinavisches Land, das wegen seiner sehr großzügigen und hauptsächlich auf Freiwilligkeit setzenden Corona-Maßnahmen leider auch die höchste prozentuale Todesrate seit Jahrzehnten hat.

Dazu wurde dann ein Buchstabenrätsel gezeigt – auf dem unter anderem Schweden zu finden war. Anrufer Daniel erkannte das Land und strich ebenfalls 150 Euro ein.

Frage 3: Nach der Denklogik des „Corona-Kritikers“ sollen folgende Satzpaare richtig zugeordnet werden.

Auf der einen Seite:

„Gesetze gegen Mord sind überflüssig,“

„Ich brauche keine Feuerwehr,“

„Ich brauche keinen Sicherheitsgurt,“

„Ich brauche keine Beweise dafür, dass Bill Gates an allem Schuld ist,“

Auf der anderen Seite:

„da ich noch nie einen Autounfall hatte,“

„da ich weiß, dass Bill Gates an allem schuld ist.“

„da ich noch nie ermordet wurde!“

„da es bei mir noch nie gebrannt hat.“

Auch der nächste Anrufer wusste alle Antworten und strich für jede gleich mal 100 Euro ein.

Diese Fragen stellten Joko und Klaas

Frage 4: Wie wird das Coronavirus verbreitet?

A) durch die Strahlung von 5G-Sendemasten

B) von Mensch zu Mensch via Tröpfcheninfektion

C) durch Bill Gates persönlich

Auch hier hatte der Anrufer keine Probleme – B.

Frage 5: Wofür ist das sogenannte „Merkel-Regime“ verantwortlich?

A) Dafür, dass die Bevölkerung durch von Bill Gates erschaffene Pandemien systematisch dezimiert wird

B) Dafür, dass niemand auf die Straße gehen und seine Meinung sagen kann.

C) Dafür, dass ich mit meinem Auto letzte Woche liegen geblieben bin.

D) Für den, im Vergleich zu Ländern wie den USA, Italien und Spanien relativ glimpflichen Verlauf der Corona Pandemie in Deutschland.

Wieder ein leichtes Spiel für die Anruferin – Antwort D.

Frage 6: Woher stammt das Coronavirus?

A) Greta Thunberg, Satans Tochter, hat es heraufbeschworen, um das Klima zu retten

B) Bill Gates hat es gezüchtet, um mit einem Impfstoff Milliarden zu verdienen

C) Stand jetzt ist es wissenschaftlich noch nicht eindeutig erwiesen

Und hier folgte der erste Anrufer-Fehler des Abends! Eine Frau tippte Antwort B – falsch! Natürlich wäre es C gewesen.

Das sollte der Show aber natürlich keinen Abbruch tun, und es ging direkt weiter – mit verdoppeltem Einsatz auf 200 Euro.

Frage 7: Welcher Privatsender wird gerade jetzt von der Regierung gezwungen mit Hilfe zweier gekaufter Systemlingen, die deutsche Bevölkerung mit einer unkritischen Mainstream-Ideologie zu indoktrinieren, in dem sie Zwangsgebühren-finanzierte Geldsummen an willige Schafe verteilen?

„Pro 7“, gab der durchgekommene Anrufer als Antwort, wahrscheinlich darauf anspielend, dass Joko und Klaas gerade bei dem Sender on air waren. Doch das ist natürlich falsch: „Patric, falsch. Kein Sender zwingt mich“, löste Klaas auf.

Frage 8: Es wird vertuscht, dass in diesem Moment 100.000 Soldaten Kinder aus geheimen unterirdischen Lagern befreien, die dort jahrelang festgehalten wurden, damit ihnen mit Hilfe von Folter ein Mittel abgezapft werden kann, das die globalen Finanz- und Promi-Eliten durch orale Einnahme ewig jung hält.

Gesucht wird eine Zahl, die dem Wahrheitsgehalt dieser Behauptung entspricht.

Joko gab noch einen Tipp. „Sie ist rund“, so der Moderator.

Kein Problem für den letzten Anrufer, der prompt die Null durch den Hörer durchgab und sich über Geld freuen durfte.

Eine letzte Frage gab es dann noch als kleine Denkaufgabe für zu Hause:

Was glauben Sie: Wer weiß mehr über Corona-Viren?

A) Ein weltweit annerkannter Experte (Anm. Prof. Drosten) auf dem Gebiet der Virologie, der knapp 20 Jahre speziell im Bereich der Corona-Viren forscht

B) Jochen T., der sich erst mit Viren beschäftigt, seitdem er seine Wurst nur mit Maske im Supermarkt kaufen darf.

Klingt lösbar. Auch, wenn die Bild zuletzt eine Kampagne gegen den Wissenschaftler fuhr.

Das lustig daherkommende Quiz mit den beiden Spaßvögeln hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Immer mehr Verschwörungstheorien sickern derzeit in die breite Gesellschaft ein – wie man am besten damit umgeht, lesen Sie hier. (fkm)