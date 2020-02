Vorzeige-Royal, aber...: Herzogin Kate bricht ihr Schweigen: „Ich habe Schuldgefühle“

London -

Herzogin Kate (38) gilt als Vorzeige-Royal, strahlt jeden Skandal weg und hat bei allen stressigen Verpflichtungen und Reisen noch genug Energie für ihre drei bezaubernden Kinder Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1).

Klar, Kate hat reichlich Hilfe: persönliche Assistenten, Bodyguards, eine Haushälterin und eine Nanny. Doch die Dreifach-Mama hat trotzdem alle Hände voll zu tun, denn Kate genießt es, soweit es ihr Job im Dienste der Queen zulässt, sich selbst um ihre Sprösslinge zu kümmern.



So braust sie laut britischen Medien jeden Morgen im Range Rover vom Kensington Palast (dem Wohnsitz von Kate und ihrer Familie) zur Thomas Battersea School und bringt George und Charlotte persönlich zum Unterricht. Zudem kocht sie gerne mit ihren Kindern, denn Kate möchte, dass die Kleinen so normal wie möglich aufwachsen. Ihre eigene Oma sei für ihren Erziehungsstil das Vorbild gewesen, so die 38-Jährige.

So souverän die Ehefrau von Prinz William (37) bei all dem erscheint, so sehr plagen sie auch Zweifel. Das räumte die künftige Königin vor ein paar Tagen in ihrem Podcast-Debüt „Happy Mum, Happy Baby“ ein.

Zu wenig Zeit für ihre Kinder? Herzogin Kate hat Schuldgefühle

Darin erklärte die Herzogin von Cambridge, so ihr offizieller Titel, dass sie sich ständig Vorwürfe machen würde, weil sie nicht genügend Zeit für ihre Kinder habe.



Prinz William und sie seien stets viel unterwegs – Zeit für ihre Kinder bleibe da oft auf der Strecke. „Ich habe als Mutter immer Schuldgefühle“, gestand sie nun offen ein. Ein Zustand, den wohl alle berufstätigen Mütter kennen, so die Herzogin. „Jede Mutter, die das leugnet, lügt!“, erklärte Kate entschieden.

Durch das Interview habe sie die Kinder an diesem Morgen nicht selbst zur Schule bringen können, erklärte die Herzogin. Die Folge: erneute Schuldgefühle. Dabei habe sie „gute und schlechte Tage“.

Familie und Job als Senior-Royal unter einen Hut zu bringen, gerade jetzt, wo Schwager Prinz Harry und seine Frau Meghan die Biege gemacht haben, sei „eine ständige Herausforderung", so Kate.

Mit dem sehr privaten Einblick in ihr Gefühlsleben promotete Kate eine Herzensangelegenheit: Mit Forschern hat sie die landesweite Umfrage „5 Big Questions“ entwickelt. In dem Fragebogen für Eltern mit Kindern unter fünf Jahren geht es um die kindliche Frühentwicklung, die Kate fördern will. (sp)