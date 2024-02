König Charles hat Krebs – „regelmäßige Behandlungen“ begonnen

Beim britischen König Charles III. ist Krebs diagnostiziert worden. Das teilte der Buckingham-Palast am Montagabend mit.

Wie britische Medien berichten, wurde die Krankheit diagnostiziert, während sich Charles wegen einer gutartigen Protstatavergrößerung in einer Londoner Klinik behandeln ließ.

Man habe während des Klinik-Aufenthalts „ein weiteres besorgniserregendes Problem festgestellt“, heißt es in einer MItteilung des Buckingham-Palasts vom Montagabend. Bei anschließenden diagnostischen Tests habe man „eine Form von Krebs“ diagnostiziert.

Charles hat Krebs-Behandlung begonnen

Charles habe ein „Programm regelmäßiger Behandlungen“ begonnen. Öffentliche Termine werde der Monarch auf Anraten seiner Ärzte vorerst nicht wahrnehmen. Die Staatsgeschäfte werde er allerdings fortführen.

In der Mitteilung des Palasts heißt es: „Der König dankt seinem Ärzteteam für das rasche Eingreifen, das dank seiner kürzlichen Behandlung im Krankenhaus möglich war.“ Charles sei seiner Behandlung gegenüber „sehr positiv“ eingestellt und freue sich darauf, „so bald wie möglich wieder voll in den öffentlichen Dienst zurückzukehren“.

Charles habe sich entschieden, über seine Diagnose zu informieren, um Spekulationen zu vermeiden. Zudem hoffe er, dass es beim Verständnis für all diejenigen helfe, die weltweit von Krebs betroffen seien, teilte der Palast mit. Der 75-Jährige ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch.

Prinz William kündigt neue öffentliche Auftritte an

Erst am Nachmittag hatte Charles Sohn Prinz William erklärt, seine wegen einer Operation seiner Frau Kate ruhenden öffentlichen Auftritte wieder aufzunehmen. Unter anderem wolle der Kronprinz am Mittwoch an einer Wohltätigkeitsgala teilnehmen, kündigte das britische Königshaus am Montag an. Der 41-Jährige hatte sich wegen der Operation seiner Frau aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, um sich seiner Familie zu widmen.

Prinzessin Catherine – allgemein Kate genannt – hatte sich am 16. Januar in einer Londoner Privatklinik einer Bauch-OP unterzogen. Ende Januar wurde sie aus der Klinik entlassen. Sie wird voraussichtlich erst nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen. (due/dpa/afp)