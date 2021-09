Das frühere Topmodel Linda Evangelista (56) ist eigener Aussage zufolge durch eine Schönheitsoperation „brutal entstellt“ worden.

Sie habe vor rund fünf Jahren eine Prozedur durchführen lassen, die die Zahl der Fettzellen in ihrem Körper reduzieren solle, schrieb die Kanadierin am Donnerstag bei Instagram.

Anstelle dessen sei aber das Gegenteil passiert und sie sei trotz zweier Korrektur-Operationen „dauerhaft deformiert“ und „nicht wiedererkennbar“.

Topmodel Evangelista verklagt Firma nach Schönheits-OP

Deswegen sei sie in tiefe Depressionen verfallen und zur „Einsiedlerin“ geworden, schrieb Evangelista weiter. Nun habe sie die zuständige Firma verklagt.

„Mit dieser Klage mache ich einen Schritt nach vorne, um die Scham loszuwerden und meine Geschichte öffentlich zu machen. Ich würde gerne wieder aus meiner Tür heraustreten und den Kopf hochhalten, auch wenn ich nicht mehr wie ich selbst aussehe.“

Zahlreiche Stars und Fans kommentierten Evangelistas Worte mit unterstützenden Botschaften. Die Kanadierin gehörte vor allem in den 80er und 90er Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt. (vd/dpa)