Briten haben entschieden: Sean Connery ist der beste James Bond aller Zeiten

LONDON -

Auf diesen Titel könnte er eigentlich direkt mit einem Martini anstoßen – geschüttelt, nicht gerührt natürlich. Der schottische Schauspieler Sean Connery (89) ist von britischen Lesern der Film- und Fernsehzeitschrift „Radio Times“ zum besten James-Bond-Darsteller aller Zeiten gewählt worden. Connery verwandelte sich 1962 als erster Schauspieler in den wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt. Für viele Briten ist er offenbar bis heute „der einzig Wahre“.

An der Umfrage, die wie ein Turnier mit mehreren Runden konzipiert war, hatten 14 000 Menschen teilgenommen. Am Montag wurde dann das Ergebnis des Bond-Rankings bekannt gegeben. In der ersten Runde setzte sich Connery („Goldfinger“) knapp gegen den Engländer und aktuellen 007 Daniel Craig („Skyfall“) durch.



Verständlich, denn auch Daniel Craig wurde bisher immer wieder als James Bond gefeiert, vor allem weil er in den Augen vieler den oft skrupellosen Geheimagenten mit mehr Emotionen spielte – und ihm so eine menschliche Seite gab.

Roger Moore fliegt gegen Timothy Dalton raus

In die zweite Runde schaffte es Pierce Brosnan („GoldenEye“) gegen den Australier George Lazenby („Im Geheimdienst Ihrer Majestät“). Der 2017 verstorbene Engländer Roger Moore („Octopussy“), der die Rolle siebenmal gespielt hatte, flog überraschend gegen Timothy Dalton („Der Hauch des Todes“) raus.

Auch Sean Connery umgab sich immer gerne mit schönen Bond-Girls. picture-alliance/ obs Foto:

Im Finale holte sich Connery dann den Zuschlag – und setzte sich mit 44 Prozent der Stimmen gegen Dalton (32 Prozent) und Brosnan (23 Prozent) durch. Der Chefredakteur der „Radio Times“ sagte zu dem Ergebnis: „Connery hat es wieder einmal bewiesen, er ist der Bond mit dem Midas-Touch.“ Eine Anspielung auf eine Zeile aus dem Titelsong des Bond-Films „Goldfinger“ („He’s the man with the Midas touch“). Der legendäre König Midas soll alles zu Gold gemacht haben, was er berührte.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Honor Blackman ist tot: Trauer um legendäres Bondgirl „Pussy Galore“

Doch was macht den heute 89-jährigen Schotten zum besten Bond aller Zeiten? Darüber gehen in diversen Internet-Foren die Meinungen auseinander.



Schauspieler Sean Connery starb im Alter von 90 Jahren. Das Bild zeigt ihn im Jahr 2017. imago/ZUMA Press Foto:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Des Öfteren heißt es, dass Connery genau die richtige Balance aus gutem Aussehen, Charisma und Macho-Charme versprühte. Für viele Bond-Fans hat Connery als erster Geheimagent Maßstäbe gesetzt – an die kein Bond nach ihm so schnell herankam. (alp/dpa)