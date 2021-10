US-Popstar Pink liebt deutschen Sprit! Auf Instagram postet sie ein Foto von Kräuterlikör einer kleinen Schnapsbrennerei in Vorpommern – und verhilft ihr damit zu internationaler Aufmerksamkeit.

Der Post sei keine billige Werbung für den Kräuterlikör, sondern eher als Hilferuf zu verstehen, mehr davon zu bekommen, schreibt Pink weiter . Wer in der Nähe Berlins wohne und seine Finger an den Likör bekomme, könne sich glücklich schätzen, schreibt die Sängerin weiter zu dem Foto mit der Flasche und einem gefüllten Glas, das innerhalb weniger Tage fast 90 000 Likes erhielt.

Schnapsbrennerei aus Vorpommern bekommt nach Pinks Post viel Aufmerksamkeit

Der Erfinder des Getränks, Thomas Neubert, bekam die Reichweite Pinks direkt zu spüren. „Das Telefon steht seit gestern kaum noch still“, sagte er am Freitag in dem kleinen Ort Zinzow, in dem er mit einem Geschäftspartner die Gutsbrennerei Schloss Zinzow betreibt.

Pink habe schon vor zwei Jahren bei einem Aufenthalt in Berlin Bekanntschaft mit dem 28-prozentigen Likör gemacht und das auch über die sozialen Netzwerke kundgetan, damals allerdings ohne die nun überwältigende Resonanz. Über die Herkunft des Likörs hatte zunächst der Radiosender Ostseewelle berichtet. (alp/dpa)