Boateng-Ex Kasia Lenhardt (†25): Jetzt spricht ihre Mutter

Im Februar nahm sich Model und Influencerin Kasia Lenhardt mit nur 25 Jahren das Leben – nach einer öffentlichen Schlammschlacht mit ihrem Ex, dem Fußballprofi Jérôme Boateng. Das Cyber-Mobbing, das Lenhardt widerfuhr, vergleicht ihre Mutter nun gegenüber dem „Spiegel“ mit einer „modernen Hexenjagd“.

Es ist eine Vielzahl aus Chatauszügen, Dokumenten und eigenen Aussagen, die Kasias Mutter, Adrianna Lenhardt, dem Magazin zur Verfügung stellte – und aus denen deutlich wird, wie sehr ihre Tochter gelitten haben muss.

Kasia Lenhardt: „Mein Leben ist gelaufen“

Der Trennung des Paares Anfang des Jahres sollen Geschichten um andere Frauen und Übergriffe vorausgegangen sein. Durch ein Interview, das der Fußballer der „Bild“-Zeitung gab, kam es dann zur öffentlichen Schlammschlacht. Der 32-Jährige behauptete, dass seine Ex-Freundin alkohol – und drogenabhängig gewesen sein soll und er von ihr erpresst worden sei.

Daraufhin wurde die junge Frau, die bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung hatte, im Netz massiv angefeindet. Kasias Erfahrungen schildert die Mutter eindringlich. Ihre Tochter habe ihr immer wieder Nachrichten geschickt, wie: „Ich bin im Arsch. Ich kann nicht mehr wirklich“. Oder: „Mein Leben ist gelaufen. Alle sind gegen mich. Alle hassen mich.“

Mutter von Kasia Lenhardt geht jeden Tag zum Grab ihrer Tochter

Adrianna Lenhardt, die ihre Tochter leblos in ihrer Wohnung fand, erzählt, dass Kasia zuletzt nichts mehr gegessen, nicht mehr geschlafen, sondern Tag und Nacht auf ihr Handy und auf Instagram-Nachrichten gestarrt habe.

Am sechsten Geburtstag ihres Sohnes nahm sich Kasia schließlich das Leben. „Tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe“, schrieb sie zuletzt an ihre Mutter. Bis heute gehe sie jeden Morgen zum Grab ihrer Tochter und spreche mit ihr, erzählt Kasias Mutter dem „Spiegel“.

„Mein Kind hatte auch Fehler wie jeder Mensch“, stellt Lenhardt klar. Doch was mit ihr passiert sei, sei ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. „Ich will ihn nicht beschuldigen“, sagt sie über Boateng, zu dem sie einst ein enges Verhältnis gehabt habe. Aber: Beim Tod ihrer Tochter spiele er eine zentrale Rolle, dafür müsse er sich verantwortlich zeigen. (alp)



Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen



Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de