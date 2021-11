Er ist einer von Deutschlands umschwärmtesten Schauspielern – und nun leider ganz offiziell vom Markt! Auf der Premiere zu seiner neuen Serie „Faking Hitler“ in Berlin zeigte sich Moritz Bleibtreu (50) zum ersten Mal mit seiner Freundin Saskia de Tschaschell.

Eigentlich hält Bleibtreu sein Privatleben streng geheim. Er spricht zwar gelegentlich über seine verstorbene Mama Monica Bleibtreu (†65) – aber zu Liebesangelegenheiten? Absolute Funkstille.

Umso überraschender die Liebes-Premiere bei der Premiere am Mittwochabend mit seiner neuen Herzensdame. Händchenhaltend stellte er der versammelten Presse seine 20 Jahre jüngere Lebensgefährtin vor. Immer wieder tauschten die beiden innige Blicke aus. Bleibtreu in love!

Doch so neu ist das Liebes-Glück gar nicht, die beiden sind schon seit zwei Jahren ein Paar. Das bestätigte Bleibtreu selbst erst im Oktober in der „Bunte“. Vor der neuen Beziehung hatte sich der Schauspieler von seiner Lebensgefährtin Annika getrennt, mit der er 2008 einen Sohn bekam.

Moritz Bleibtreu: Serie „Faking Hitler“ läuft ab Ende November

Aber auch beruflich läuft’s für den gebürtigen Münchner, der in St. Georg aufgewachsen ist und seit Jahren in Reinbek wohnt: Neben seiner Saskia zeigte er am Mittwochabend nämlich noch seine neue Serie „Faking Hitler“ (ab 30. November beim Streamingdienst RTL+). In sechs Teilen beleuchtet die Serie den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher im Jahr 1983.

Bleibtreu spielt in der Miniserie den Kunstfälscher Konrad Kujau, Lars Eidinger den „Stern“-Reporter Gerd Heidemann, Sinje Irslinger die Redakteurin Elisabeth Stöckel. In weiteren Rollen sind Hans-Jochen Wagner, Daniel Donskoy, Ulrich Tukur und Jeanette Hain zu sehen. Über den Skandal gab es 1992 auch schon den Spielfilm „Schtonk“ von Helmut Dietl mit Stars wie Götz George, Harald Juhnke, Christiane Hörbiger, Veronica Ferres und Ulrich Mühe. (alp/dpa)