Bizarr: Kanye West schaltet Nazi-Werbung beim Super Bowl

Eine Namensänderung, eine aussichtslose Präsidentschaftskandidatur, ein Auftritt mit seiner quasi nackten Freundin bei den Grammys: Mit Schlagzeilen, die nichts mit seinem musikalischen Talent zu tun haben, kennt Kanye West sich aus. Nun der nächste Aufreger: Der selbsternannte Nazi promotete während des Super Bowls sein neues T-Shirt mit einem Hakenkreuz drauf – mit einem ziemlich bizarren Video.

In dem Video, das als lokaler Werbespot während der Übertragung des Mega-Football-Events Super Bowl in Los Angeles zu sehen war, sieht man Kanye West auf dem Stuhl einer Zahnarztpraxis. Er filmt offensichtlich mit seinem Telefon und sagt folgendes: „Also, was geht, Leute? Ich habe so ziemlich das ganze Geld für den Werbespot für diese neuen Zähne ausgegeben. Also musste ich es noch einmal mit dem iPhone drehen“, bevor er stammelt: „Ähm … ähm … geht auf yeezy.com“.

Auf der Webseite seines Modelabels gibt es aktuell nur ein einziges Kleidungsstück: Ein Shirt mit einem Hakenkreuz drauf. Das passt zu Kanye Wests aktueller Linie, denn er erklärte erst kürzlich auf der Plattform X: „Ich bin ein Nazi“, nannte Hitler „so cool“ und freute sich, dass jüdische Menschen nicht mit ihm zusammenarbeiten können.

Kanye West war gerade erst in die Schlagzeilen gekommen, nachdem seine nicht sehr glücklich dreinschauende Freundin Bianca Censori in einem komplett durchsichtigen Kleid neben ihm auf dem Roten Teppich der Grammy-Verleihung 2025 erschienen war. (prei)