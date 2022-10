Irre Menge Tüten: Snoop Doggs Joint-Rollerin plaudert aus dem Nähkästchen

Promis geben unliebsame Aufgaben gerne an Angestellte ab. Die kümmern sich dann um den Haushalt, die Kinder oder den Garten. US-Rapper Snoop Dogg ist bekannt für seine Extravaganz – und seine Liebe für Gras. Die Joints baut er jedoch nicht selbst, dafür hat er eine Angestellte. In einem Interview plaudert die Joint-Rollerin nun aus dem Nähkästchen.

Snoop Dogg liebt Image-Wechsel – und Gras. Kein zweiter US-Rapper zelebriert das Kiffen so wie er: Egal, ob auf der Bühne, in seinen Musikvideos oder in Interviews. Doch auf das Bauen der Joints scheint er keine große Lust zu haben. Diese Aufgabe delegiert er seit 2016 an Profis. In einer australischen Radioshow hat eine Angestellte nun verraten, wie viel sie am Tag „bauen“ muss. Darüber berichtet „n-tv“.

US-Rapper Snoop Dogg beschäftigt eine Angestellte für seine Joints

„Ich mache etwa ein halbes Pfund pro Tag, das sind 75 bis 100 Joints“, erzählte demnach die Frau, die sich Renegade nennt, den Moderatoren Kyle Sandilands und Jackie „O“ Henderson in deren Show. Doch nicht alle diese Tüten seien für Snoop Dogg, schränkt sie ein. Sie habe auch andere Klienten. Insgesamt habe sie bereits 450.000 Joints gedreht, so ihre Schätzung.

Doch auch die Moderatoren haben Anekdoten zu erzählen: Snoop Dogg habe mit ihm auch einmal über Marihuana gesprochen, sagt Sandilands. „Er sagte: ‚Ich werde dir etwas beibringen, was Tupac mir beigebracht hat.‘ Und er zeigte mir, wie man einen Joint dreht“, so der Moderator. Der Rapper Tupac wurde 1996 mit nur 25-Jahren erschossen, er war ein Freund von Snoop Dogg.

Dass Snoop Dogg Angestellte hat, die seine Joints rollen, erzählte er bereits 2019 in einer Radioshow von Howard Stern. Dort lobte der Rapper seinen damaligen Angestellten – unter anderem für dessen „tadelloses Timing“: Er würde perfekte Tüten bauen und wisse sogar, wann er und seine Freunde einen weiteren Zug nehmen wollten, so der Musiker.

Und was bekommt ein:e professionelle:r Joint-Bauer:in von Snoop? Neben dem Gehalt ein All-you-can-smoke-Angebot: Die Person dürfe so viel Gras rauchen, wie sie wolle, erzählte der Rapper. (vd)