„Bin Romantiker”: Star-Koch telefonierte mit Geliebter zwölf Stunden am Tag

Der Starkoch Tim Raue hat sich am Telefon in seine zweite Ehefrau Katharina verliebt. In der Kennenlernphase habe das Paar teilweise bis zu zwölf Stunden telefoniert.

Katharina sei zu dieser Zeit krank gewesen, sagte der 49-Jährige der Illustrierten „Bunte“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. „Sie musste das Bett hüten – ich habe sie morgens, mittags und abends angerufen und zugetextet.“

Sie hätten sicher zwölf Stunden am Tag telefoniert, sagte Raue. „Ich bin durch und durch Romantiker und glaube an die große Liebe.“ Ehefrau Katharina sagte der Zeitschrift, sie habe „einen Tim kennengelernt, den draußen so niemand kennt, und mich Hals über Kopf am Telefon in ihn verliebt“. (afp/mp)