Dass das Alter, in dem Teenies und auch Kinder bereits Pornos in die Finger bekommen, immer weiter sinkt, ist bekannt. Vor allem durch Internet-Plattformen ist der Zugriff nahezu ohne Barrieren. Auch US-Superstar Billie Eilish (19) guckte schon im zarten Alter von elf Jahren das erste Mal Sex-Filme – mit verstörenden Folgen.

In der „Howard Stern Show“ erklärte die 19-Jährige jetzt zu ihrer ersten Begegnung mit Pornos: „Ich glaube, es hat mein Gehirn wirklich zerstört und ich fühle mich unglaublich schlecht, dass ich so vielen Pornos ausgesetzt war.“

Billie Eilish: Schon mit elf Jahren schaute sie Pornos

Eilish weiter: „Ich finde, Pornos sind eine Schande. Um ehrlich zu sein, habe ich früher sehr viele Pornos gesehen.“ Sie sei regelrecht süchtig gewesen und habe hauptsächlich damit angefangen, „um cool zu sein“.

Heute glaubt sie sogar, dass der Konsum der sogenannten „Schmuddelfilmchen“ und der teils brutalen Inhalte für Albträume bei ihr gesorgt habe und: „Die ersten paar Male, als ich Sex hatte, habe ich nicht ,Nein‘ gesagt zu Dingen, die nicht gut waren. Das lag daran, dass ich dachte, dass ich mich zu solchen Dingen hingezogen fühlen müsste.“

Auch die Darstellung von Frauen sei falsch, so die Sängerin weiter: „Die Art und Weise, wie Vaginas in Pornos aussehen, ist verdammt verrückt. Keine Vagina sieht so aus. Frauenkörper sehen nicht so aus. Wir kommen nicht so.“ (alp)