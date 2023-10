Berichte: „Friends“-Star Matthew Perry leblos in Whirlpool gefunden

Die Rolle des Chandler Bing in der US-Kultserie „Friends“ machte ihn in den 90er Jahren berühmt. Nun ist Schauspieler Matthew Perry nach Berichten von US-Medien gestorben. Er wurde 54 Jahre alt.

Wie „TMZ“, die „Los Angeles Times“ und andere US-amerikanische Medien unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus Justizkreisen berichtete, sei Perry leblos in seinem Whirlpool in Los Angeles aufgefunden worden. Der „Friends“-Schauspieler sei den Berichten zufolge ertrunken.

Laut Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles werde die Todesursache wahrscheinlich erst in einiger Zeit geklärt werden können, es gebe aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die „New York Times“. Eine Mordkommission sei eingeschaltet worden, um die genauen Umstände zu untersuchen.

Schauspieler und „Friends“-Star Matthew Perry gestorben – Große Trauer

Berühmt wurde Perry in den 1990er Jahren durch seine Rolle des sarkastisch-witzigen Chandler Bing in der Fernsehserie „Friends“ (1994 bis 2004). Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer.

Die Hollywood-Branche, Freunde und Fans des Schauspielers reagierten mit Bestürzung und Trauerbekundungen auf die Todesnachricht. „Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry“, hieß es in einer Reaktion des Fernsehsenders NBC, bei dem die Sitcom „Friends“ jahrelang lief.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry dieselbe Schule besucht hatte, nannte seinen Tod „schockierend und traurig“. Er werde niemals die gemeinsamen Schulhofspiele vergessen, schrieb Trudeau auf X. Auch die Produktionsgesellschaft Warner Bros TV, die „Friends“ produziert hatte, schrieb in einer Stellungnahme: „Wir sind am Boden zerstört. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans.“ (mp/dpa)