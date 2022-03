Beliebte TV-Sendung hat ab sofort kein Publikum mehr

Auf der Bühne lebendige Diskussionen, im Zuschauerraum gähnende Leere: So sah es zuletzt in den Studios der verschiedenen Fernseh-Talkshows aus. Doch trotz Lockerung der Corona-Maßnahmen will eine Sendung auch in Zukunft auf Publikum verzichten.

„Wir werden kein Studiopublikum mehr haben“, erklärte Markus Heidemanns, Produzent und Chefredakteur des Polit-Talks „Markus Lanz“. Als Grund nannte Heidemanns, dass sich ohne Publikum die Gesprächssituation zwischen Moderator und den Gästen verbessert habe. „Die Gespräche haben eine viel größere Dichte.“

Mehrere Talker wie Jan Böhmermann laden wieder Zuschauer ein

In der Corona-Pandemie haben viele Talkshows und andere TV-Shows aus Sicherheitsgründen auf Publikum verzichtet. Manche haben inzwischen wieder Gäste im Studio. Am Freitagabend etwa präsentierte der Satiriker Jan Böhmermann seine Show „ZDF Magazin Royale“ erstmals wieder mit größerem Studiopublikum.

Wie andere Talkshows es künftig handhaben werden, ist noch offen. Von der Redaktion der Sendung „Anne Will“ hieß es: „Ob und zu welchem Zeitpunkt wir zur Produktion mit Studiopublikum zurückkehren, haben wir noch nicht entschieden. Wir beobachten weiterhin die aktuelle Lage der Covid-Pandemie.“ Auch bei „Maybrit Illner“ ist das noch nicht bekannt.

Frank Plasberg freut sich auf seine Zuschauer

Die Sendung „hart aber fair“ mit Frank Plasberg will aber weiter auf Studiopublikum setzen. „Eine gute Talkshow ist immer auch eine Arena. Der Meinungsstreit unserer Gäste wird am besten vor Publikum ausgetragen“, hieß es. Man freue sich schon sehr darauf, wieder vor Publikum senden zu können. „Sobald es möglich und verantwortbar ist, werden wir wie gewohnt und ohne geändertes Konzept Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns im Studio begrüßen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wirbel bei Lanz: Klaus von Dohnanyi irritiert als Putin-Versteher

Ebenso äußerte sich ein Sprecher der Sendung „maischberger.die woche“: „Unser Publikumskonzept wurde für unser neues Studioset entwickelt, mit dem wir dann mitten in der Corona-Pandemie gestartet sind – nur eben leider ohne Publikum. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, endlich und hoffentlich ab dem 3. Mai wieder regelmäßig Publikum in unserer Sendung begrüßen zu dürfen.“ Die Sendung lebe nicht zuletzt von den Reaktionen des Publikums im Studio. (dpa/ng)