Sie gehört zu den bekanntesten TV-Talkern in Deutschland – jetzt hört Bettina Böttinger beim „Kölner Treff“ auf. Zum Abschied der 67-Jährigen kommt am Freitagabend unter anderem Herbert Grönemeyer.

Bettina Böttinger moderiert am Freitag (22 Uhr) zum letzten Mal den „Kölner Treff“. Nach 17 Jahren gibt sie die Talkshow im WDR-Fernsehen ab. Gäste in der Sendung sind unter anderem Sänger Herbert Grönemeyer, Modedesigner Guido Maria Kretschmer und Schauspielerin Annette Frier. Im Anschluss an den „Kölner Treff“ zeigt der WDR ab 0 Uhr unter dem Motto „Bye Bye, Bettina“ Höhepunkte aus Böttingers Talk-Karriere.

WDR: Bettina Böttinger gibt Talkshow „Kölner Treff" ab

Zum Abschied werde es „einige Überraschungen und ganz viele Emotionen“ geben, teilte der WDR mit. „Gute TV-Unterhaltung und ausreichend Platz für tiefgründige und ernsthafte Gespräche unter einen Hut zu bringen, diesen anspruchsvollen Spagat hat Bettina Böttinger immer glänzend vollbracht“, sagte Intendant Tom Buhrow.

Mit „B. trifft ...“ startete Bettina Böttinger 1993 ihre Talkshow-Laufbahn im WDR. (Archivbild) dpa | Uta Rademacher Mit „B. trifft …“ startete Bettina Böttinger 1993 ihre Talkshow-Laufbahn im WDR. (Archivbild)

Böttinger, die seit 1986 für den WDR arbeitet, hatte insgesamt 30 Jahre freitagabends im WDR getalkt, zunächst in der Sendung „B.trifft…“. 2004 bekam die Düsseldorferin ein Talkformat namens „Böttinger“, ehe 2006 die Neuauflage der Alfred-Biolek-Sendung „Kölner Treff“ (1976-1983) folgte.

„Ich gehe mit einem guten Gefühl, denn diese Jahre waren reich an Erfahrung und reich an Begegnungen mit wunderbaren und interessanten Menschen. Das ist ein Schatz, den ich in mir trage und den mir niemand nehmen kann“, sagte Bettina Böttinger. Ganz verlässt sie die Sendung aber nicht – als Produzentin bleibt sie dem „Kölner Treff“ erhalten.

Im Fernsehen ist für die 67-Jährige ebenfalls noch nicht Schluss: Ab dem 3. November zeigt der WDR neue Folgen ihrer Sendung „Böttinger – Wohnung 17“, in der die Moderatorin je einen Promi-Gast pro Folge zum Kochen und Talken trifft. (dpa/fbo)