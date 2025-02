Bei Klums „GNTM“ wird so viel gemodelt wie nie – aufgeteilt in Männer und Frauen

Dienstags Männer, donnerstags Frauen: Heidi Klum verdoppelt ihr Castingformat über Wochen hinweg. Die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ startet Donnerstag. Auch die Deneuve ist diesmal dabei.

Das gab es noch nie: Fans der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) müssen sich bei dieser Staffel wochenlang gleich zwei Fernsehabende pro Woche freihalten. „Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben“, ließ der Sender kürzlich Model-Scout Heidi Klum verkünden. „Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen“, gebe es jetzt sechs Wochen lang einen Abend „nur Boys“, nämlich ab kommender Woche jeweils mittwochs. Am 13. Februar (20.15 Uhr, ProSieben und Joyn) geht der neue Durchgang für den Catwalk-Nachwuchs wieder los.

„GNTM“: Neue Staffel läuft an zwei Abenden pro Woche

Erst in Folge 13 am 27. März treffen alle Models zum ersten Mal aufeinander. Von da an läuft „GNTM“ dann wie gewohnt nur noch donnerstags. Nach mehr als 300 Folgen und mehr als 3000 Kandidatinnen und Kandidaten sucht das Castingformat bei der 20. Staffel also wieder nach neuen Persönlichkeiten.

Dazu zählen auch die Gäste der Show. Den Auftakt macht Heidi Klums Tochter Leni Klum. Danach wird in Folge zwei Supermodel Naomi Campbell der Moderatorin zur Seite stehen. Ebenfalls angekündigt sind unter anderem die Laufsteg-Größen Adriana Lima und Anok Yai, Schauspieler Sebastian Ströbel („Die Bergretter“), die Entertainment-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, Weltstar Catherine Deneuve, der Fotograf Rankin und 60er-Jahre-Legende Twiggy.

Heidi Klum: „Oft zerrissen gefühlt“

Die inzwischen 51 Jahre alte Heidi Klum warf jüngst einen Blick zurück auf die Anfänge von „GNTM“ im Jahr 2006. Für sie sei es oft sehr herausfordernd gewesen, während der Dreharbeiten zur Castingshow gleichzeitig Mutter von vier Kindern zu sein. Gerade zu Beginn, als sie „entweder junge Mutter oder schwanger oder beides“ gewesen sei, sei das nicht immer leicht gewesen, sagte das Model dem Magazin „Stern“.

„Meine Tage haben immer müde begonnen, weil ich nachts gestillt habe. Und während der Drehpausen ebenfalls. Ich war durchgehend k. o. und abends nicht mehr sicher, was ich den ganzen Tag eigentlich so alles erzählt hatte“, sagte Klum, die vier Kinder aus zwei Beziehungen hat: Leni (20) sowie die beiden Söhne Henry (19) und Johan (18) und Tochter Lou Sulola (15). Weil sie als Mutter auch berufstätig war, habe sie Schuldgefühle gehabt und sich „oft zerrissen gefühlt“.

Feuerkatastrophe brachte Dreharbeiten zum Stillstand

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel standen nicht immer unter einem guten Stern. Die Feuerkatastrophe rund um Los Angeles hatte Auswirkungen auf die Dreharbeiten, die um einige Tage verschoben wurden.

Das könnte Sie auch interessieren: Das war das beste Dschungelcamp aller Zeiten!

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ändert sich aber dadurch im Endeffekt an den ausgestrahlten Aufzeichnungen nichts. Ein großer Teil jeder „Germany’s Next Topmodel“-Staffel wird traditionell in Kalifornien aufgezeichnet.