Barbara Schöneberger: An George Clooney ist einfach alles toll!

Während ihrer Fernsehkarriere hat Barbara Schöneberger schon viele Persönlichkeiten getroffen. Ein Mann hat es der Moderatorin ganz besonders angetan: Hollywood-Star George Clooney findet sie „einfach toll“.

„An George Clooney stimmt wirklich alles“, sagte die 49-Jährige dem „Südkurier“. Sie habe den Schauspieler im September bei einem Internetkongress in Köln getroffen. An ihm sei einfach alles toll, und was ihr am besten gefalle: „Er ist so unkompliziert und lässt sich so wahnsinnig gut interviewen.“

Barbara Schöneberger: „George Clooney kommt rein und macht Spaß“

Amerikanische Promis seien unglaubliche Unterhaltungsprofis und würden wissen, worauf es ankomme, sagte die in Berlin lebende Schöneberger. „US-Stars bringen Geschichten mit und beantworten bereitwillig so gut wie jede Frage.“ Deutsche Schauspieler würden oft fragen, wieso man denn über sie reden wolle.

„Ein George Clooney dagegen kommt rein, macht Spaß, liefert reichlich leichtfüßige Unterhaltung und spricht dann auch noch über schwergewichtige politische Themen. Die Amis haben’s halt drauf.“ (dpa/mp)