Bald-Mama: Was Lena Gercke mit ihrem Baby machen kann, macht Jury-Kollegin neidisch

München –

Das ist jetzt schon ein ordentliches Bäuchlein…

Erst vor wenigen Wochen ließ Model Lena Gercke (31) die Bombe platzen – sie ist schwanger. Mit einem Bild vor einer traumhaften Bergkulisse ließ die 31-jährige ihre Instagram-Follower an ihrem Glück teilhaben und präsentierte stolz ihren Baby-Bauch.

Lena Gercke gibt Baby-Bauch-Update



Mehr als 500.000 Menschen haben das Foto bis heute mit einem „Like“ versehen und freuen sich für Lena Gercke und ihren Freund Dustin Schöne (35).

Jetzt hat die künftige Mama ihren Fans ein Update gegeben und erneut ihren Baby-Bauch vor der Kamera in Szene gesetzt. Dieses Mal posiert die 31-jährige in einem kurzen Top vor einem See und garniert das Foto mit einem süßen Titel.

Dank des bauchfreien Tops kommt das wachsende und gedeihende Bäuchlein schön zur Geltung.

Lena Gercke: „Außen grau, aber innen…“



Hieß es bei der Verkündung noch „1+1=3“ gefolgt von drei roten Herzen, schreibt Lena Gercke dieses Mal den schönen Satz „Außen grau, aber innen lächeln wir“ gefolgt von einem breit grinsenden Smiley.

Auch das Baby-Bäuchlein-Update sorgte für Begeisterung bei ihren Fans. Das Foto wurde bereits mehr als 160.000 Mal gelikt und wimmelt vor positiven Kommentaren, Komplimenten und Glückwünschen.

Lena Gercke übt bereits bei „Das Ding des Jahres“



In der TV-Sendung „Das Ding des Jahres“ bei ProSieben, in der Lena in der Jury sitzt, bekommt das Model derweil schon Tipps und Tricks für das baldige Mama-Dasein.

Hier lesen Sie mehr: Wenig Schlaf, viel Geschrei, kaum Sex: So bleiben Eltern trotz Babystress ein Paar

Die Erfindung der beiden Tüftler Dominik Matyka (37) und Christopher Pavel (44) könnte für die 31-jährige genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.

Die jungen Väter stellten in der Erfinder-Show eine vollautomatische Kinder-Wippe vor und nicht nur Lena zeigte sich sofort begeistert von der Idee.

Automatische Baby-Wippe sorgt für Begeisterung



Das Besondere an der Wippe: Der „Bobby“ soll unter jede handelsübliche Babyschale gelegt werden können und diese in einem gleichmäßigen Rhythmus anstoßen. Damit könnten Eltern einiges an Zeit, Aufwand und Nerven sparen.

Bald-Mama Lena Gercke fand die Idee so spannend, dass sie direkt nachhakte. Auf die Frage, ob das Gadget elektrisch betrieben werde, bekam sie aber eine überraschende Antwort.

Der „Bobby“ nutzt nämlich lediglich die natürliche Eigenbewegung der Schale und kommt ganz ohne Strom aus. Damit wird jedem Kind, unabhängig von Gewicht oder Größe, ein gleichmäßiges Schaukeln ermöglicht.

Lea-Sophie-Cramer: „Es ist schon krass…“



Auch Jury-Kollegin Lea-Sophie Cramer (32) war sofort ein Fan der Idee. Die „Amerolie“-Gründerin ist bereits Mama und zeigte sich überrascht, „dass da keiner bisher drauf gekommen ist.“

Hier lesen Sie mehr: Lena Gercke lässt Baby-Bombe platzen

Während sie die Schale wohl noch klassisch mit dem Fuß gewippt haben dürfte, könnte sich das Problem für Lena Gercke und ihren Freund Dustin Schöne dank der genialen Idee vielleicht erledigt haben. (cho)