Rapper auf Festival erstochen

Tödlicher Streit hinter den Kulissen: Beim Festival „Once Upon A Time In LA“ ist der Rapper Drakeo the Ruler erstochen worden. Der 28-Jährige wurde mit einem Messer am Hals verletzt und starb wenig später im Krankenhaus.

Laut „TMZ“ brach auf dem Festival, das im Exposition Park in Los Angelos (Kalifornien) stattfand, gegen 20.30 Uhr hinter Bühne ein Streit aus. Dem 28-jährigen Rpper sei dabei ein Messer in den Hals gerammt worden. Wie genau zes u der tödlichen Attacke kam, wird jetzt untersucht.

Snoop Dogg und Drake sollten auf Festival auftreten

Das Festival wurde abgebrochen, die beiden Headliner Drake und Snoop Dogg traten gar nicht erst auf. Letzterer twitterte: „Ich bin traurig wegen der Ereignisse, die letzte Nacht stattgefunden haben. Mein Beileid geht an die Familie und die Angehörigen von Drakeo the Ruler“, so der Hiphop-Dino.

„Meine Gebete gehen an alle, die von dieser Tragödie betroffen sind. Bitte passt auf euch auf, liebt euch gegenseitig und bleibt gesund.“ Snoop Dogg schloss mit den Worten: „Ich bete für Frieden im Hiphop.“ Der Rapper verließ das Festival, nachdem er in der Garderobe von dem Vorfall gehört hatte.