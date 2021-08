Baby-News bei Michael und Laura: Folgt auf die Traumhochzeit der Wendler-Nachwuchs?

Was hat eine Hochzeitstorte mit einem Baby zu tun? Nein, das ist nicht der Anfang eines blöden Witzes, sondern eine Frage, die offensichtlich Michael Wendler (48) und seine Laura (19) umtreibt. In der TV-Serie „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet” enthüllte Michael Wendler seiner Verlobten, was so eine Torte für Folgen haben kann.

„Nicht, dass du abends Bauchschmerzen hast”, mahnt der Wendler seine Laura mit ernstem Blick. „In der Hochzeitsnacht Bauchschmerzen, das wäre schon schlecht für mich.“ Und weiter: „Du weißt ja, in der Hochzeitsnacht werden die Kinder gemacht.” Argh. Der Wendler, wie man ihn kennt und nicht liebt, aber das ist ja auch Lauras Job. Zum Glück.

Planen Michael Wendler und Laura ein Baby?

Der Spruch klingt jedenfalls deutlich nach Nachwuchs-Planung. Michael Wendler hat ja bereits eine 19-jährige Tochter, wünscht sich offenbar weitere Kinder, wie er in der Sendung andeutet. Laura scheint von der Idee allerdings noch nicht allzu überzeugt. Also doch alles nur ein blöder (PR-)Witz?

Wir werden es erfahren, eine Baby-Kugel wird das superschlanke Model schließlich nicht ewig verstecken können.