Nach 18 Jahren Ehe: Frau von Kevin Costner lässt sich scheiden

Hollywoodstar Kevin Costner (68) und seine Frau Christine Baumgartner (49) lassen sich Medienberichten zufolge scheiden. Bis vor kurzem schien das Paar in der Öffentlichkeit noch wie unzertrennlich. Nun das Ehe-Aus nach 18 Jahren.

Doch so problemlos scheint die Scheidung nicht zu laufen – im Internet verbreiten sich sofort die ersten Gerüchte bezüglich der Ehekrise des ehemaligen Hollywood-Paares. So kursiert in den sozialen Medien der Vorwurf, ein Mitglied der „Yellowstone“-Serie wäre durch Kevin Costner am Set schwanger geworden. Wer genau das Gerücht in die Welt setzte ist unklar.

Kevin Costner: Scheidung kommt unerwartet

„Es ist sehr bedauerlich, dass die Umstände, auf die er keinen Einfluss hat, dazu geführt haben, dass Herr Costner an einem Verfahren zur Auflösung der Ehe teilnehmen muss“, sagte ein Sprecher des Schauspielers, der besonders durch seinen aktuellen Erfolg mit der Hit-Serie „Yellowstone“ bekannt ist, dem „People“-Magazin und der „Los Angeles Times“.

„Wir bitten darum, seine, Christines und die Privatsphäre ihrer Kinder zu respektieren, während sie diese schwierige Zeit bewältigen“, hieß es weiter. Der Schauspieler und die Handtaschen-Designerin hatten 2004 geheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne und eine Tochter. Costner hat vier weitere Kinder aus früheren Beziehungen. (dpa/mbo)