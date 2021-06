Aus Traum- wird Horror-Reise: Schlaganfall? Sara Kulka muss Urlaub abbrechen

Leipzig/Thailand –

Bei der Ex-GNTM-Kandidatin Sara Kulka (29) läuft gerade alles schief: Erst werden ihre beiden Töchter im Thailand-Urlaub krank und dann muss auch sie sich Sorgen um ihre Gesundheit machen.

Den Familienurlaub hatte sich die Influencerin wohl ganz anders vorgestellt – doch in Thailand erlebte sie eine alles andere als schöne Zeit.

Im Thailand-Urlaub: Töchter von Sara Kulka krank

Wie die Model-Mama auf Instagram berichtet, wurden im Paradies auf einmal alle krank: „Keine Arbeit, keine Ablenkung, keine Sorgen, so hatte ich mir es eigentlich vorgestellt. Aber genau an dem Tag, an dem ich mein Handy wegräumen wollte, fing Annabell an zu fiebern.”

Eigentlich gehe sie ganz entspannt damit um, doch ihre Follower hätten ihr mit Kommentaren wie „Vielleicht hat sie das Coronavirus oder doch das Dengue-Fieber!” wirklich Angst eingejagt.

Schließlich hielt sich die alleinerziehende Mama in einem völlig fremden Land auf und dann steckte sich auch noch ihre kleine Matilda an.

„Ihr ging es gar nicht gut, so dass wir sofort Fiebersaft gaben und als dieser nicht half einen Notarzt anriefen”, erinnert sie sich.

Zum Glück gab ihr der Arzt Entwarnung. Trotzdem musste die kleine Familie eine Woche lang im Hotelzimmer verharren und sich auskurieren.

Und dann der Schock: Plötzlich hatte auch Sara mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Taubheitsgefühle in den Händen: Hatte Sara Kulka einen Schlaganfall?

„Erst waren die Kinder krank und dann spielte mein Körper plötzlich verrückt”, schildert sie den weiteren Verlauf des Horror-Urlaubs auf Instagram.

Nach den ganzen Strapazen musste das Model direkt an das Schlimmste denken, denn ihre Hände wurden taub und auch ihre Beine.

Sie fühlte sich total niedergeschlagen. Hatte Sara Kulka etwa einen Schlaganfall? Darauf würden die Symptome passen. Ein Umstand, der nicht gerade zur Beruhigung der 29-Jährigen beitrug.

Letztendlich blieb ihr nichts anderes übrig, als den Urlaub vorzeitig abzubrechen. Darüber ist Sara sehr traurig, doch die Gesundheit gehe vor: „Es sollten wunderschöne fünf Wochen im Paradies werden, die letze große Fernreise vor der Schulpflicht. Eine Zeit, an die wir uns noch lange gerne zurück erinnern würden. Aber daraus wurde nichts.”

Sara Kulka will sich nun in Deutschland untersuchen lassen, um eine ernsthafte Erkrankung ausschließen zu können. (cg)