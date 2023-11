Aus nach zehn Jahren: RTL Zwei beendet überraschend Kult-Serie

Der Privatsender RTLzwei setzt die Serie „Köln 50667“ ab. Ein Sendersprecher teilte am Mittwoch auf Anfrage mit: „’Köln 50667′ wird nicht verlängert. Die Produktion einer Daily Soap ist aufwendig. Gemessen daran ist die Performance nicht mehr durchgängig zufriedenstellend.“

Zum Zeithorizont hieß es weiter von dem Sprecher: „Die letzte Episode wird voraussichtlich im Frühsommer ausgestrahlt.“

RTL Zwei beendet Serie „Köln 50667“ im Frühsommer 2024

„Köln 50667“ ist eine Vorabend-Daily-Soap, die montags bis freitags um 18.05 Uhr zu sehen ist. Eine Folge dauert eine Stunde. Die Serie startete bei RTL Zwei im Januar 2013. Es geht dabei um das fiktive Leben von Familien und WG-Leuten im Kölner Stadtteil Mühlheim, die in einem Mehrfamilienhaus leben. Gedreht wird nach Senderangaben an mehreren Orten in Köln. Über das Ende der Serie hatten zuerst das TV-Branchenportal „dwdl.de“ und „Bild“ berichtet. (dpa)