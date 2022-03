Auf offener Straße: TV-Star Nikeata Thompson rassistisch beleidigt

Übler Rassismus: Tänzerin, Choreografin und Moderatorin Nikeata Thompson (41) ist in Berlin auf der Straße aufgrund ihrer Hautfarbe beschimpft worden. Die Polizei fand den Täter – durch ein Twitter-Video, das den Vorfall zeigt.

Eine Freundin von Thompson hatte das Video veröffentlicht, in dem zu sehen und zu hören ist, wie Thompson beleidigt wird. Die Polizei twitterte dazu am Dienstag an die Frau, die das Video ins Internet stellte: „Der Mann, der sich gestern gegenüber Ihrer Freundin rassistisch geäußert hat, wurde von unseren Kollegen des A16 bereits identifiziert. Die Anzeige wegen Volksverhetzung ist schon auf dem Weg zu unserem Staatsschutz.“ Das Management von Thompson bestätigte den Vorfall und teilte mit, sie selber habe das Video auch im Internet geteilt.

Ein wildfremder Mann, der davon spricht, dass Köpfe rollen werden, unsere Köpfe, die Köpfe Schwarzer Menschen.



Es ist grundsätzlich schwer zu ertragen, dieser Vorfall betrifft meine Freundin Nikeata Thompson und es bricht mir das Herz sie so sehen zu müssen!



CN: Rassismus pic.twitter.com/exjuJC9cSD — Quattromilf (@ebonyplusirony) March 29, 2022

TV-Star Nikeata Thompson rassistisch beleidigt

Der Mann, der etwas angetrunken klang und eine Mütze in Tarnfarben trug, beschimpfte Thompson auf der Straße unter anderem als „nigerianische Drogenverkäuferin“ und drohte mit Gewalt. Nigeria würde eingeäschert, es würden „Köpfe rollen“. Thompson reagierte beherrscht mit ironischen Antworten. Eine weitere Frau telefonierte empört, ein anderer Mensch filmte die Szene.

Seit Jahren schon setzt sich die TV-Show-Jurorin, die jamaikanische Vorfahren hat, in England geboren wurde und als Kind nach Deutschland kam, für Vielfalt, Gleichberechtigung und gegen Rassismus ein. (alp/dpa)