Mallorca: Jets kollidieren auf Rollfeld – Joachim Llambi meckert über den Service

Condor-Crash mit „Let’s-Dance“-Ikone an Bord: Auf dem Rollfeld des Flughafens von Palma auf Mallorca kam es zu einem Unfall zwischen zwei Maschinen. Auch Joachim Llambi war dabei und saß in einem der Flieger. Verletzt wurde zum Glück niemand, doch der TV-Star wettert nun gegen die Airline.

Auf Instagram meldete sich Llambi kurz nach dem Vorfall zu Wort und schilderte seinen Follower:innen, was auf dem Flughafen der beliebten Ferieninsel passiert war: „Kurz vor dem Start in Palma rammt uns ein anderes Flugzeug mit seinem Flügel … Polizei, Feuerwehr, zig Mitarbeiter des Flughafens, alle standen um unser Flugzeug. Nach anderthalb Stunden auf der Startbahn wurden wir abgeschleppt und jetzt soll der Flieger in 8 Stunden gehen.“ Llambi schreibt angesäuert weiter: „So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen flöten!!! Von Condor, weit und breit keine Spur, Mitarbeiter in Palma Fehlanzeige. Schlechter Krisenmodus…“

Mallorca: Joachim Llambi ist bei Flugzeug-Unfall an Bord

Das war passiert: Am Dienstagmorgen manövrierte ein Flugzeug der spanischen Fluggesellschaft Air Europa auf dem Boden und rammte dabei mit dem linken Flügel die Condor–Maschine, in der auch Joachim Llambi saß. Eine Condor-Sprecherin sagte zu RTL: „Verletzt wurde dabei niemand, die 268 Gäste sowie acht Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug normal und unbeschadet verlassen. Condor wird eine Ersatzmaschine entsenden, um die Gäste heute am späten Nachmittag nach Deutschland zu fliegen. Der Vorfall sowie das Flugzeug werden nun technisch und von den zuständigen Behörden untersucht.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Let’s Dance“-Juror plötzlich ganz sanft: Was ist passiert zwischen Llambi und Laura Müller?

Auch der „Let’s-Dance“-Juror hatte sich später etwas beruhigt und sagte zu BILD: „Ich will Condor nicht ans Bein pinkeln. Die sind ja nicht schuld und haben alles korrekt gemacht. Alles lief in geregelten Bahnen, wir haben auch Verpflegungsgutscheine bekommen.“ Er monierte nur noch, dass Condor in Palma kein eigenes Personal vor Ort hatte. (alp)