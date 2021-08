Auch sein Sohn ist infiziert!: Internationaler Schauspiel-Star mit Corona in Klinik

Schausipeler und Produzent Abhishek Bachchan (44) mit Ehefrau, Ex-Miss-World Aishwarya Rai (46). (Archivbild) Foto: dpa Schausipeler und Produzent Abhishek Bachchan (44) mit Ehefrau, Ex-Miss-World Aishwarya Rai (46). (Archivbild) dpa Foto:

Mumbai –

Bollywood-Megastar Amitabh Bachchan (77) ist mit dem Coronavirus infiziert und in ein Krankenhaus in Mumbai eingeliefert worden, wie er selbst am Sonnabend via Twitter mitteilte. Auch sein Sohn, der berühmte indische Schauspieler und Produzent Abhishek Bachchan (44), wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

„Ich wurde positiv auf Covid getestet und in ein Krankenhaus eingeliefert“, schreibt Amitabh Bachchan auf Twitter. „Alle, die in den vergangenen zehn Tagen in meiner Nähe waren, sind aufgefordert, sich bitte testen zu lassen.“

Die Anteilnahme der Fans in dem sozialen Netzwerk ist überwältigend. Weit über 160.000 Kommentare finden sich unter dem Tweet des 77-Jährigen, Fans und Follower wünschen eine schnelle Genesung, teilen Bilder und Gebete.

Amitabh Bachchan mit Coronavirus infiziert – leichte Symptome

Ernst steht es, zumindest momentan, wohl noch nicht um die Bollywood-Ikone. Sohn Abhishek Bachchan teilte, ebenfalls via Twitter, mit, dass er und sein Vater derzeit „leichte Symptome“ zeigten. „Bitte bleibt ruhig und geratet nicht in Panik“, so der 44-Jährige weiter. Ob noch weitere Familienmitglieder betroffen sind, sei noch nicht klar. „Unsere Familien und Anstellten werden alle getestet.“

Amitabh Bachchan gilt als einer der größten indischen Schauspieler aller Zeiten. Der auch als „Big B“ bekannte 77-Jährige ist bereits seit den frühen 70er Jahren ein Star der Filmbranche, moderiert heute auch die indische Version der Sendung „Wer wird Millionär?“.

Sein Sohn Abhishek Bachhchan ist ebenfalls Schauspieler und in Bollywood auch als Produzent erfolgreich. Er ist mit der ehemaligen „Miss World“ Aishwarya Rai verheiratet.

Corona in Indien: bislang 820.916 Infizierte

Nach der Verhängung eines landesweiten Lockdown in Indien Ende März hatte Bollywood erst kürzlich seine Dreharbeiten wieder aufgenommen. Schauspieler, die so wie Bachchan älter sind als 65 Jahre, dürfen wegen des erhöhten Risikos, ernsthaft an Covid-19 zu erkranken, allerdings noch nicht ans Set.

In dem riesigen Schwellenland wurden bislang 820.916 Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. 22.123 Infizierte starben nach Angaben der Behörden. Besonders schwer betroffen ist der Großraum Mumbai: Auf die Metropolregion entfällt ein Viertel aller nachgewiesenen Corona-Infektionen in Indien. (dpa/skö)