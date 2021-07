17-Jährige vergewaltigt? Vorwürfe gegen K-Pop-Star

#MeToo auch in der chinesischen K-Pop-Szene? Dem Sänger und Schauspieler Kris Wu (30) werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen, erste Werbepartner trennten sich bereits von ihm. Wu gilt in China als einer der populärsten Stars seiner Generation.

Wie das US-Portal „Hollywood Reporter“ berichtet, wirft die Influencerin Du Meizhu ihm in einem Interview auf der Internetseite „NetEase“ vor, sie als 17-Jährige unter falschen Versprechungen zu sich nach Hause gelockt und betrunken gemacht zu haben. Als die junge Frau damals bewusstlos gewesen sei, habe Wu Sex mit ihr gehabt. Andere Frauen berichteten von ähnlichen Vorfällen im Zusammenhang mit dem Sänger. Bisher wies Wu die Vorwürfe zurück.

Weiter berichtet die chinesische Zeitung „Global Times“, dass Wu Du Meizhu angeblich Geld geboten habe, um sie davon abzuhalten, mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ob die Vorwürfe stimmen, ist noch unklar. Jedoch: Dem Image des K-Pop-Stars haben sie schon einige Kratzer verpasst. Die Luxus-Marke Louis Vuitton, für die Wu bislang modelte, gab auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo bekannt, man nehme die Vorwürfe sehr ernst und setze die Geschäftsbeziehungen mit dem Star aus, bis sie geklärt seien. Und auch Porsche erklärte, die Partnerschaft mit Wu vorerst ausgesetzt zu haben.

Doch wer ist eigentlich Kris Wu? Der 30-Jährige gilt als einer der großen Stars der K-Pop-Szene seitdem er 2012 als Mitglied K-Pop-Band Exo bekannt wurde. K-Pop ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer extrem populären Musikrichtung in China geworden, ursprünglich gibt es die Musikrichtung etwa seit Beginn der Neunziger. 2014 brachte Wu seinen ersten Solo-Song heraus und übernahm auch Rollen in einigen Kinofilmen. (alp)