Astrid Kirchherr (†81): Paul McCartney trauert um Hamburger Beatles-Fotografin

Vergangene Woche starb die Fotografin Astrid Kirchherr. Die Hamburgerin wurde bekannt, weil sie in den 1960er Jahren die Beatles fotografierte. Jetzt hat Ex-Beatle Paul McCartney seine Trauer in den sozialen Netzwerken bekundet und die Deutsche mit einem Foto aus alten Zeiten gewürdigt.

Das Bild zeigt den Musiker zusammen mit der Fotografin, wie sie nebeneinander an einer Kaimauer sitzen – im Hintergrund das Meer. „Diese Woche gibt es sehr traurige Nachrichten über Astrid Kirchherr“, beginnt der lange Post des 77-Jährigen. „Astrid war eine liebe Freundin aus meiner Hamburger Zeit bei den Beatles“, schreibt er. Ihr Tod habe Erinnerungen an die Tage der Band in den Hamburger Clubs geweckt.

Paul McCartney schwärmt von Astrid Kirchherr

„Astrid sah einzigartig aus. Sie hatte einen kurzen blonden Haarschnitt und trug ein schlankes, schwarzes Leder-Outfit, das sie wie eine flippige Elfe aussehen ließ. Sie kam mit Klaus (Voormann) und einem weiteren Freund, Jürgen Vollmer, in den Klub, und die drei machten auf uns vier Jungs aus Liverpool einen ziemlichen Eindruck. Ihr Witz und ihre Konversation waren wirklich anregend, und wir haben uns in Astrids Stil verliebt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die legendäre Hamburger Beatles-Fotografin ist tot

So habe sie „schöne Fotos“ von ihnen gemacht, dabei einen „Schwarzweißfilm“ benutzt und „in ihren Bildern eine umwerfende Stimmung“ erreicht“. Auch ihren „großartigen Sinn für Humor“ erwähnt der Musiker.

Die Hamburger Fotografin Astrid Kirchherr verstarb im Alter von 81 Jahren Günter Zint/hfr Foto:

„Ich habe so viele schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit im Club oder bei ihr zu Hause oder an einen Ausflug in das nahe gelegene Seebad Lübeck. Es ist so traurig für uns alle, die wir ihre Freunde waren, dass wir eine so reizende Dame aus unserem Leben verloren haben. Ich werde sie vermissen, aber ich werde mich immer mit großer Zuneigung an sie und ihr freches Grinsen erinnern“, so McCartney weiter, der den Eintrag beendet mit den Worten: „Gott segne Dich, Astrid, see ya love! – Paul“.

Kirchherr war am 12. Mai im Alter von 81 Jahren im Hamburg gestorben. Die Band hatte bei ihrer Ankunft aus England 1960 in der Hansestadt noch fünf Mitglieder: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Stuart Sutcliffe. Der damals 20-jährige Sutcliffe verliebte sich in Kirchherr und blieb in Hamburg, er starb aber schon 1962 an einer Hirnblutung.