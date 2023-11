ARD setzt Serien-Klassiker fort – 25 Jahre nach der letzten Folge

Als scharfsinniger, aber eigenwilliger Schlapphutträger Robert Liebling wurde Manfred Krug mit „Liebling Kreuzberg“ in den 1980er und 1990er Jahren zu einem der beliebtesten TV-Anwälte der Nation. 1998 war Schluss mit dem Serien-Klassiker. Nun lässt die ARD eine moderne Neuauflage produzieren.

Bei „Liebling Kreuzberg 2.0“ stehen zwei starke Frauen im Fokus: Lisa Liebling (Luise von Finckh) und Dr. Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide). Talia, so heißt es in der Ankündigung, hat die Kanzlei übernommen und wirtschaftlich erfolgreich gemacht. Doch jetzt steht Lisa, die Enkelin von Robert Liebling, vor der Tür und will ihren Platz einnehmen.

ARD dreht Neuauflage von „Liebling Kreuzberg“

Talia, die letzte Partnerin von Robert Liebling, ist wenig begeistert von einer Berufsanfängerin als gleichberechtigte Partnerin. Die Spannungen zwischen den beiden Frauen werden noch verstärkt, als Lisa sich mehr für die „kleinen Leute“ im Kreuzberger Kiez einsetzt als für lukrative Mandate.

Can Oktay (Emre Aksizoglu, v.l.n.r.), Lisa Liebling (Luise von Finckh), Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide) und Senta Kurzweg (Anja Franke) sind das Team der „Liebling Kreuzberg"-Neuauflage.

Als Lisa dann auch noch gegen die Regeln ihres Berufs verstößt, gefährdet sie die Existenz der Kanzlei. Jetzt muss sie sich entscheiden, ob sie ihre Anteile aufgibt oder für den aussichtslos scheinenden Fall kämpft und ganz in Opas Tradition zu „Liebling Kreuzberg 2.0“ wird.

In den Spannungen zwischen den beiden Anwältinnen finden sich zudem die Anwaltsgehilfin Senta Kurzweg (Anja Franke) und Junioranwalt Cem Oktay (Emre Aksizoglu) wieder. Neben Anja Franke führt auch Roswitha Schreiner als Robert Lieblings Tochter Sarah Liebling-Haage ihre Rolle aus der originalen Serie fort.

Die Regie führt Franziska M. Hoenisch („Soko Stuttgart“), das Drehbuch stammt von Andrej Sorin. Als Schauspieler:innen sind auch Winfried Glatzeder, Emre Aksizoglu, Nhung Hong, Artjom Gilz, Long Dang-Ngoc, Mai-Phuong Kollath und Christian Kuchenbuch mit dabei. Gedreht wird bereits seit dem 17. Oktober und noch bis zum 15. November in Berlin. Die Ausstrahlung im Ersten ist für 2024 oder 2025 angepeilt.