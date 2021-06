„Dein Knackpo hat Appetit“: Annie Carpendale postet sexy Foto, Fans stört ein Detail

Maui –

Was für Bilder von Annemarie Carpendale (42) auf Instagram! Das aufgewühlte Meer, wilde Wellen, die an einer zerklüfteten Felsküste branden. Und vor dieser Urgewalt steht eine Frau, die in die Ferne blickt und ihr Kind fest in den Armen hält.

Von dieser Traumkulisse meldet sich die TV-Moderatorin aus dem Urlaub. Mit ihrem Ehemann Wayne Carpendale (42) und ihrem gemeinsamen Sohn war Annie gerade am legendären Honokalani Black Sand Beach auf Maui, vermutlich einem der schönsten Strände der Welt.

Annemarie Carpendale postet atemberaubende Fotos auf Instagram

Klar, dass Annemarie Carpendale ihr Glück und die atemberaubenden Eindrücke mit ihren Followern teilt. Und die sind natürlich begeistert. Nicht nur von dem traumhaften Strand, sondern vor allem auch von der Frau.

„Schöne Aussicht in jeglicher Hinsicht“, findet ein User. Ein anderer schreibt: „So eine Traumfrau mit einer wunderschönen Figur“, und fügt drei Herzen an. Eine weitere Nutzerin kann sich nicht verkneifen zuzugeben: „Ihr habt so ein schönes Leben. Echt beneidenswert!“ Und auch sie fügt ein Herzchen-Emoji an.

Annemarie Carpendale wäre aber nicht Annemarie Carpendale, wenn sie die Gelegenheit nicht verstreichen lassen würde, auch ihre sexy Kurven in Szene zu Setzen. Auf den heißen Bildern trägt sie einen knappen Badeanzug, dessen knallgelbe Farbe vor dem tiefblauen Mehr und dem schwarzen Steinstrand perfekt zur Geltung kommt.

Annemarie Carpendale hat Badeanzug im Knackpo

Ein (zugegebenermaßen nicht ganz beiläufiges) Detail führt bei Annies Fans allerdings zu nachhaltigen Irritationen. Denn, warum auch immer, der Badeanzug ist Annemarie Carpendale ganz schön in die Pofalte gerutscht. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern eher bis zum Anschlag, wenn man das so sagen will.

Die atemberaubende Natur, die wunderschöne Mutter mit ihrem Kind, Palmen, Strand, das alles findet kaum noch Beachtung. Ihre Follower sind wie hypnotisiert von dem knallgelben Badeanzug zwischen den knackigen Pobacken von Annemarie Carpendale.

Hier lesen Sie mehr: Annemarie Carpendale im sexy Bikini: Sogar ihr Mann hatte das knappe Höschen schon an.

Und so konzentrieren sich auch die Kommentare unter dem eigentlich perfekten Bild auf kaum ein anderes Thema. Viele nehmen es mit Humor, schreiben Sätze wie „Nie hat ‚Arsch frisst Hose‘ besser gepasst“ oder „Dein Knackpo hat anscheinend Appetit“. Ein anderer macht sich fast schon Sorgen und fragt: „Kneift der Badeanzug nicht?“

Follower finden Badeanzug-Fail von Annemarie Carpendale „schrecklich!“

Den meisten Usern vergeht allerdings das Lachen. „Trägt man Badeanzüge jetzt so?“, fragt sich eine Followerin, fügt zwei Äffchen-Emojis an, die sich die Augen zuhalten, und urteilt: „Schrecklich!“

„Das Badekleid zwischen den Pobacken ist nicht schön und auch nicht nötig!“, stellt eine andere Followerin entschieden fest.

Eine andere Userin ist wegen des Fotos geradezu enttäuscht von Annemarie Carpendale: „Schade, dass man sich so zeigen muss. Ich empfand dich immer als super intelligente Frau, die es nicht nötig hat, sich so zu präsentieren wie die ganzen Influencer.“

Ob Annie Carpendale sich allerdings wirklich bewusst dazu entschieden hat, ihren Badeanzug so zu tragen, ist unterdessen nicht ausgemacht. Auf einem anderen Bild etwa ist das „Badekleid“, wie sich die Followerin ausdrückte, zum Beispiel nicht zu in die Pofalte gerutscht.

Annemarie Carpendale: War es vielleicht einfach nur ein Versehen?

Vermutlich ist es also bloß aus Versehen passiert. Und warum sollte sich die TV-Moderatorin auch dafür schämen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Vielleicht hält man sich da einfach an einen anderen Kommentar zu dem Bild, der auch Dutzende Likes bekommen hat: „Also mal ganz ehrlich, dieses ständige Rumgenörgel geht gar nicht. Find deine Fotos toll und natürlich. Und ich bin dankbar, dass ihr uns so teilnehmen lasst. Ansonsten einfach weiter scrollen und Privatsphäre respektieren.“ (jv)