Ausraster im Privatjet? FBI ermittelte gegen Brad Pitt

Einst waren sie Hollywoods Traumpaar – doch dann ging die Ehe von Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (58) in die Brüche. Seitdem hat das Paar mehrfach vor Gericht gestritten, unter anderem über das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Nun könnte ein weiterer Prozess folgen – gegen das FBI. Denn: Es gibt neue Details zu einem angeblichen Vorfall bei einem gemeinsamen Flug im Privatjet.

Es war offenbar dieser Flug, der das Ende der Schauspieler-Ehe besiegelt: 2016 reisten Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren Kindern im Privatjet von Frankreich in die USA nach Los Angeles.

Was genau an Bord geschah, wissen nur die Beteiligten. Jolie behauptete, Pitt habe sie „physisch und verbal“ attackiert und reichte die Scheidung ein. Weil die Vorwürfe sich auf einen Zeitraum bezogen, in dem das Paar in der Luft und somit nicht auf US-amerikanischem Boden war, übernahm die in solchen Fällen zuständige Bundespolizei FBI die Ermittlungen. Eine Anklage gegen Pitt wurde allerdings nie erhoben.

Warum nicht? Das will Jolie nun offenbar wissen – und hat anonym Klage gegen die Behörde eingereicht, wie das üblicherweise gut informierte Online-Portal „Puck News“ unter Verweis auf entsprechende Akten berichtete. Dabei kamen neue Details über den angeblichen Vorfall ans Licht.

Brad Pitt soll Angelina Jolie im Alkoholrausch im Privatjet attackiert haben

Bereits im April berichtete das US-Magazin „Politico“, dass eine gewisse Jane Doe auf Herausgabe der FBI-Unterlagen zu einer Ermittlungen über einen Vorfall in einem Privatjet geklagt habe. Der Name Jane Doe wird in den USA verwendet, wenn eine Klage anonym eingereicht wird oder die einreichende Person anonym bleiben möchte.

„Puck News“ bestätigte nun, dass es sich bei der Jane-Doe-Klägerin in diesem Fall um Jolie handeln soll. Ebenfalls behauptet das Portal, Einsicht in die Klage erhalten zu haben. Den durchgesickerten Informationen zufolge hat Jolie damals zu Protokoll gegeben, dass Pitt auf dem Flug nach Los Angeles angetrunken gewesen sein soll. Den Schilderungen nach habe er Jolie mehrfach geschüttelt, an den Schultern gepackt, sie angeschrien und mit Bier übergossen. „Du machst diese Familie kaputt“, soll er gerufen haben.

Dem Streit der Eheleute soll eine Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Adoptivsohn Maddox (damals 15) vorausgegangen sein. Jolies Schilderungen nach soll auch er von Pitt angegriffen worden sein. Die anderen Kinder des Paares, Zahara, Pax, Shiloh, Knox und Vivienne, wurden demnach ebenfalls Zeugen der Attacken. Im Laufe des Fluges soll der Schauspieler ein weiteres Mal körperlich auf Jolie losgegangen sein, ein Foto ihres lädierten Ellenbogens sollte das belegen. Das Bild reichte Jolie ihren Schilderungen nach bei den zuständigen Ermittlern ein.

Pitt und seine Anwälte bestritten jegliches Fehlverhalten.

Trotz der heftigen Vorwürfe gab es nie eine Anklage gegen Pitt. Das FBI kam laut „Puck News“ nach Absprache mit der Bundesstaatsanwaltschaft überein, die Ermittlungen nicht weiter zu verfolgen. Das will Jolie nun offenbar nicht länger hinnehmen.

Angelina Jolie und Brad Pitt: Hässliches Ehe-Ende des einstigen Hollywood-Traumpaars

Das einstige Paar streitet derzeit vor Gericht um das Sorgerecht für die vier minderjährigen Kinder Zahara, Vivienne, Knox und Shiloh. Medienberichten zufolge hat Maddox in dem Verfahren bereits ausgesagt – zu Ungunsten seines Vaters, schrieb etwa das Magazin „Us Weekly“. Demnach soll der heute 21-Jährige auch den Wunsch geäußert haben, seinen Nachnamen von Jolie-Pitt in Jolie ändern zu dürfen. Seine Mutter soll diesen Vorschlag den Berichten zufolge jedoch nicht unterstützen.

Pitt und Jolie wurden nach den Dreharbeiten für den gemeinsamen Film „Mr. und Mrs. Smith“ (2005) ein Paar. Pitt adoptierte anschließend die Adoptivkinder seiner Partnerin. Das Paar bekam drei weitere, leibliche Kinder: Shiloh, Knox, Vivienne. 2014 heirateten Pitt und Jolie auf ihrem Weingut in Südfrankreich, 2016 reichte Jolie die Scheidung ein. (mik)