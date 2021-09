Amy Schumer wird 40!: Ein Hoch auf Amerikas coolste Komikerin

Los Angeles –

Für ihre derben Sex-Witze und das Umdrehen von Geschlechterrollen wurde US-Komikerin Amy Schumer bekannt. Doch in der Frau, die heute ihren 40. feiert, steckt noch so viel mehr: Aktivistin, Mutter und glühende Feministin. Schumers Erfolgsrezept: Nimm dich selbst nicht so ernst – und ruhig öfter auf die Schippe.

Taff, laut – und für viele oft zu derbe: Amy Schumer bricht nicht nur mit gängigen Frauenbildern, sondern hat es auch geschafft, sich in den eher prüden USA mit den Themen Sex und Tabus ein großes Publikum zu erarbeiten. Doch nicht nur komische Situationen im Schlafzimmer nimmt sie aufs Korn, sondern sie verarbeitet mittlerweile auch Themen wie Schwangerschaft. Denn dort hänge, sagt Schumer, der Himmel auch nicht immer voller Geigen.

Amy Schumer: „Ich bin stolz darauf, dass ich eine Feministin bin“

„Ich wusste nicht, dass schwanger zu sein, so schwer sein kann. Ich wusste das nicht, weil ihr Schlampen alle gelogen habt“, rief sie dem Publikum bei ihrer Bühnenshow „Growing“ (dt.: „Wachsen“) entgegen. Denn das Klischee von Schwangerschaften sei es, das einem mal kurz schlecht sei und im nächsten Moment streiche man voller Vorfreude das Kinderzimmer, so die Komikerin, deren Erfolgsrezept es ist, Feminismus und Mainstream zu verbinden.

„Ich bin stolz darauf, dass ich eine Feministin bin“, sagte Schumer in einem ihrer Sketche. „Deshalb veranstalte ich heute meinen eigenen Gangbang, um zu beweisen, dass Frauen keine Objekte sind. Schaut, Männer: Ihr dringt nicht in unsere Vaginas ein, wir verschlingen Eure Penisse.“

Amy Schumer machte Autismus ihres Mannes öffentlich auf Instagram

Doch nicht nur ihre scharfe Zunge und ihr komisches Talent lieben ihre Fans – sondern vor allem ihre große Lust daran, zu ihren Makeln zu stehen. Ob Witze über den Schlankheitswahn und ihre eigenen Kurven oder die ungeschönte Wahrheit über ihre schwierige Schwangerschaft mit Sohn Gene (2), die sie ihren Fans in in der Doku „Expecting Amy“ zeigte: Sie steht zu sich – und zu denen, die sie liebt.

So teilte die Tochter wohlhabender Geschäftsleute von der New Yorker Upper East Side mit der Öffentlichkeit, dass ihr Vater an MS erkrankte, als sie zwölf Jahre alt war. Und wie schwer ihre Jugend war, nachdem die Eltern sich nach der Diagnose auch noch scheiden ließen. In einem emotionalen Post machte sie zuletzt öffentlich, dass ihr Mann Chris an Autismus leidet – und beschrieb, wie dies ihre Beziehung stärkte. Sie kann sich heute zu recht feiern lassen: Happy Birthday! (alp)