Am berühmtesten Zebrastreifen der Welt: Prinz Harry nimmt Song mit Mega-Star auf

Die Zebrastreifen an den Abbey Road Studios in London sind legendär. Niemand anderes als die Beatles haben sich dort ablichten lassen und so ein Motiv geschaffen, dass heutzutage jeder kennt.

Das Foto, das nun durchs Netz geistert, zeigt jedoch keinen der britischen Sänger – sondern einen echten Royal. Prinz Harry überquert die historischen Streifen gemeinsam mit drei weiteren Personen. Einer davon: Superstar Jon Bon Jovi.

Abbey Road: Prinz Harry stellt legendäres Beatles-Motiv nach

Die anderen beiden Personen sind Mitglieder des „Invictus Games“-Chor, der Spiele für Kriegsveteranen, deren Schirmherr Harry ist. Doch hinter dem Foto steckt noch mehr. Denn der Prinz hat nicht nur wie die Musiker posiert, er hat auch selbst das Mikro in die Hand genommen.

Gemeinsam mit Sänger Bon Jovi und den Mitgliedern des Chors hat er für die „Invictus Games“ Stiftung ein Lied aufgenommen. Ein Video auf dem offiziellen Kanal des Prinzen und seiner Frau Meghan zeigt ihn mit Kopfhörern im Abbey Roads Studio in London.

„Macht euch bereit! #weareinvictus“, schreibt Harry zu dem Post. In dem Studio haben die Beatles elf ihrer insgesamt 13 Alben aufgenommen. Das Cover der Platte „Abbey Road“ auf dem Zebrastreifen der gleichnamigen Straße wurde zum Kult-Motiv.

Invictus Games: Prinz Harry nimmt Song mit Jon Bon Jovi auf

Zusammen nahmen der Prinz und der US-Sänger in dem Studio ein Cover der Single „Unbroken“ von Jon Bon Jovi aus dem Jahr 2019 auf. Der Song richtet sich an Veteranen, die mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen haben und ehrt ihren Einsatz.

Die beiden hatten bei den Aufnahmen sichtlich Spaß. Der Royal unterhielt sich lange mit dem Sänger. Prinz Harry zeigte viel Humor und scherzte mit dem Produzenten: „Wir haben gerade nebenan gegurgelt, also kann es losgehen!“ (mei)