Pasta statt Grünzeug, Wein statt Botox und ein bisschen Pilates statt Hammer-Workouts: So geht altern à la Monica Bellucci! Die 57-jährige italienische Filmdiva hat nun einem Interview verraten, dass sie von Jugendwahn und Selbstgeißelung so gar nichts hält – und lieber auf La Dolce Vita setzt!

Während viele ihrer Hollywood-Kolleginnen schon eine Stempelkarte beim Beauty-Doc haben und am liebsten ewig wie eine 25-Jährige aussehen wollen, hat die Italienerin bei Falten und grauen Haaren die Ruhe weg. Der „Sunday Times“ erzählte sie, dass sie keinerlei Angst vor dem Alter hat, sondern „in Frieden altern möchte“.

So kommen für die 57-Jährige, die mit ihrem Ex-Mann und französischen Film-Superstar Vincent Cassel zwei Töchter (17 und 11 Jahre) hat, keine „rigorosen und strikten Diäten“ für eine Wespentaille in die Tüte. Stattdessen: Wein, Pasta und gelegentlich Pilates-Sessions. Für eine Rolle mache sie schon ein bisschen mehr Sport, so Bellucci, aber alles moderat.

Monica Bellucci: „Der Körper wird alt und damit müssen wir umgehen“

„Ich war immer eine kurvige Frau, nie so dünn, das ist einfach meine Natur“, erzählt Bellucci, die bis heute gerade wegen ihrer Kurven als Sexsymbol gefeiert wird und für viele als Inbegriff von Sinnlichkeit gilt.

Die tiefenentspannte Bellucci philosophiert weiter: „Es gibt viele verschiedene Momente im Leben. Wenn man sehr jung ist, hat man das, was man in Frankreich „La Beauté du Diable“ nennt, die Schönheit des Teufels, die ganz natürlich ist, es ist die Schönheit der Jugend, die Schönheit eines biologischen Moments im Leben. Aber das Leben geht weiter. Der Körper wird alt und damit müssen wir umgehen. Wir können nichts tun.“

Weiter stellt die Film-Diva, die 2015 als 51-jähriges Bond-Girl an der Seite von Daniel Craig gefeiert wurde, klar: „Gleichzeitig haben wir Glück, denn wenn wir alt werden, bedeutet dies, dass wir ein langes Leben haben. Während der Körper untergeht, wächst die Seele.“ Könnte man das schöner sagen?

Mit wem sie Pasta, Wein und Bett aktuell teilt, will La Bellucci trotz ausführlichem Sinnieren über das Alter nicht verraten und zieht sich schlau aus der Affäre: „Ich denke, ich habe jetzt ein Alter, das mir das Recht gibt, darauf nicht zu antworten.“ Zuletzt soll sie mit dem 39-jährigen Bildhauer und Model Nicolas Lefebvre geturtelt haben. Und der muss sich wohl jeden Tag freuen wie ein Schneekönig, diese starke Frau an seiner Seite zu haben.