Mit Gewicht auch Stimme verloren?: Adele feiert in Kneipe und steigt dann auf die Bühne

London –

Adele war bislang immer für ihre weiblichen Rundungen und eine starke Stimme bekannt. Die Britin ist inzwischen jedoch rank und schlank. Hat damit etwa auch ihre Stimme an Volumen verloren?

Adele singt auf privater Veranstaltung in London

Jetzt trat die 31-Jährige in einem Londoner Pub auf. Im „The Mason’s Arms“ war sie nämlich nicht nur Gast. Sie führte durch die Trauung ihrer langjährigen Freundin Laura Lee Dockrill. Dockrill ist als Autorin in Großbritannien bekannt. Der Auftritt ist auf verschiedenen Instagram-Posts, die an dem Abend entstanden, zu sehen.

Doch die berühmte Grammy-Gewinnerin sprach nicht nur, sie sang auch. Und wie! Diverse Aufnahmen zeigen, wie sie ihren Hit „Rolling in the deep“ schmettert. Stimmgewaltig und beeindruckend wie eh und je.

Adele: Mehr als 40 Kilogramm Gewicht verloren

Die Sängerin trug einen grünen Rock mit großem Blumenmuster und ein weißes Oberteil. Das Shirt saß hauteng – und zeigte die neue Figur der jungen Mutter.

Die Schlankheitskur, die sie mit der Sirtfood-Diät (hier lesen Sie mehr) in die Tat umsetzte, hat ihrer Stimme offensichtlich nicht geschadet. Insgesamt soll Adele über 40 Kilogramm Gewicht verloren haben. (dok)