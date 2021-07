Acht Jahre nach Katie Holmes: Tom Cruise: Total verknallt in eine Kollegin

Acht Jahre lang war er Single – eine neue Frau an seiner Seite, das schien geradezu eine „Mission Impossible“! Aber jetzt soll Tom Cruise (58)sich tatsächlich verliebt h aben – und das am Set von, genau: „Mission: Impossible 7″! Seine Co-Darstellerin Hayley Atwell soll Tom zum Strahlen bringen.

Produzent und Hauptdarsteller Cruise und die Engländerin seien „ziemlich unzertrennlich“, nachdem sie sich „vom ersten Moment an gut verstanden“ hätten, verriet ein Crewmitglied der britischen „Sun“.

Tom Cruise und Hayley Atwell am Set von „Mission: Impossible 7″ imago images/Insidefoto Foto:

Tom Cruise und Hayley Atwell verstehen sich prächtig

„Der Lockdown und all die Schwierigkeiten, die damit einhergingen, brachten die beiden noch näher zusammen“, so die Quelle. Und weiter: „Sie haben sich nach Feierabend getroffen und sie war in seiner Londoner Wohnung. Sie verstehen sich prächtig und scheinen beide sehr glücklich zu sein.“

Hayley Atwell (38) wurde in London geboren, sie spielte zum Beispiel im Film „Marvel’s Agent Carter“ mit. Der 20 Jahre ältere Tom Cruise war bis 2012 mit Katie Holmes (42) verheiratet.