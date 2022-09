„A-Team“-Star Jack Ging ist tot

Er wurde 90 Jahre alt und war einer der bekanntesten Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Jack Ging, besser bekannt als Harlan „Bulll“ Fullbright aus der bekannten Serie „A-Team“.

Der Schauspieler Jack Ging, bekannt aus diversen Filmen und Serien der siebziger und achtziger Jahre, starb am vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren. Er wurde am 30. November 1931 in US-Bundesstaat Oklahoma geboren und legte eine steile Schauspielkarriere hin. Seinen Tod teilte seine Ehefrau Apache Ging dem US-Magazin „The Hollywood-Reporter“ heute mit.

Er startete mit College Football und Wehrdienst, bis er in den 50er Jahren seine ersten Film- und Fernsehrollen ergatterte. Unter anderem spielte er neben Clint Eastwood oder in Serien wie „The A-Team“ aus den 80er Jahren. Hier verkörperte er die Kult-Rolle General Harlan „Bull“ Fullbright. Bis Anfang der 90er war er im noch Fernsehen präsent, dann ging er in Ruhestand.