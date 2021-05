„Tatort” am Sonntag: Letzter Fall von Kommissarin, Kollegin knutscht nackt im Pool

Nacktschwimmen kann er: Daniel Donskoy kam Karin Hanczewski beim „Tatort“-Dreh ganz nah. ARD Foto:

Dresden -

Am Sonntag (23. Mai) verführte Daniel Donskoy in einer Wiederholung des Dresdner „Tatort: Wer jetzt allein ist“ von 2018 Karin Hanczewski alias Kommissarin „Gorniak“.

Aber Herr Pfarrer! Daniel Donskoy wurde als Geistlicher in der RTL-Serie „Sankt Maik“ bekannt – hält sich aber offensichtlich nicht in jeder Lebenslage ans Zölibat.

Denn nach Karin Hanczewski machte er später schon wieder einer „Tatort“-Kommissarin schöne Augen – so war er auch als Lover von Maria Furtwängler alias „Charlotte Lindholm“ zu sehen.

Kuschelig: Daniel Donskoy im Dresdner „Tatort“ mit Kommissarin Karin Hanczewski auf dem Sofa. MDR Foto:

Hanczewski hatte bekanntlich schon einige „Tatort“-Liebhaber – gespielt von so schönen Männern wie Benjamin Sadler und Hannes Jaenicke. Der Herr Pfarrer trat also in große Fußstapfen.

Karin Hanczewski über Dreh mit Daniel Donskoy

Und auch seine Filmpartnerin war angetan. „Gefahr kann ja auch sehr anziehend sein“, sagte sie damals vielsagend über ihr „Tête-à-Tête“ mit dem Mörder.

Vor dieser Kommissarin zittern sogar Sex-Täter: Alwara Höfels hält Aleksandar Jovanovic alias „Petrick Wenzel“ in Schach. MDR Foto:

Und auch Donskoy selbst hatte Spaß dabei, erklärte er uns. „Das ist eine komplett andere Rolle als in Sankt Maik. Ich habe wirklich gerade das große Glück, sehr vielseitig besetzt zu werden.“

Daniel Donskoy wünschte sich „Tatort“-Rolle

Er wünschte sich eine Rolle im „Tatort“, so Donskoy weiter. „Es gibt Dinge, die stehen bei jedem jungen Schauspieler auf der Liste. Bei so einem Traditionsformat mitspielen zu dürfen ist ein Traum.“



Auch und gerade bei den „sexy und verruchten“ Szenen, wie der Frauenschwarm sagt.

Hanczewski und er seien sich „im Spiel nähergekommen“, so auch bei den Kussszenen nackt im Pool.



Regisseurin Theresa von Eltz haben sie einfach machen lassen. „Das war bei dem intimen Szenario sehr wichtig, wenn nicht sogar essenziell“, sagt er.



Letzter Fall von Alwara Höwels als „Tatort”-Kommissarin

Der Fall war übrigens nicht nur aufgrund der Nackt-Szenen besonders: Es war nach sechs Folgen zwischen 2016 und 2018 der letzte Fall von Alwara Höfels als Kommissarin Henni Sieland. (pet)