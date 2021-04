„Sie hat so hell geleuchtet“: Mit nur 52 Jahren: „Harry Potter“-Star an Krebs gestorben

London -

Viele kennen sie als die hochnäsige Mutter von Draco Malfoy in den „Harry Potter“-Filmen: Die britische Schauspielerin Helen McCrory. Nun ist sie im Alter von nur 52 Jahren gestorben.

McCrory ist an den Folgen ihres Krebsleidens gestorben, wie ihr Ehemann Damian Lewis (50) auf Twitter mitteilte. „Es bricht mir das Herz zu verkünden, dass die wunderschöne und mutige Helen McCrory nach einem heroischen Kampf gegen den Krebs friedlich zu Hause gestorben ist, umgeben von einer Welle der Liebe von Freunden und Familie“, schreibt Lewis, der selbst als Schauspieler bekannt ist („Homeland“).

Mit liebevollen Worten nimmt er Abschied von seiner Frau: „Sie starb, wie sie lebte: furchtlos. Gott, wir lieben sie und wissen, wie glücklich wir uns schätzen können, sie in unserem Leben gehabt zu haben. Sie hat so hell geleuchtet. Geh jetzt, Kleines“.

Die beiden Schauspieler waren seit 2007 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Manon (14) und den ein Jahr jüngeren Sohn Gulliver.

J.K. Rowling trauert um McCrory

Die Schauspielerin spielte nach ihrem Studium an der Universität der Künste in London zunächst kleinere TV-Rollen, bevor sie 1994 im Film „Interview mit einem Vampir“ mitwirkte – zusammen mit Brad Pitt und Tom Cruise. Es folgten Auftritte in „Casanova“, „Geliebte Jane“ und „die Queen“. Hier spielte sie Cherie Blair, die Ehefrau des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair. Auch in dem James Bond-Film „Skyfall“ wie auch in der Krimiserie „Peaky Blinders“ ist sie zu sehen.



Auf Twitter bekundete, neben etlichen Kollegen, auch die Autorin der „Harry Potter“-Romane, J.K. Rowling, ihre Trauer über McCrorys Tod. Sie sei „am Boden zerstört“, schrieb sie. Helen McCrory sei „eine außergewöhnliche Schauspielerin und wundervolle Frau, die uns viel zu früh verlassen hat“. (vd)