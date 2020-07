„Meckern nützt nichts!“: Stefan Raab macht Late-Night-Show für ProSieben-Konkurrent

Jahre lang war ProSieben das TV-Zuhause von Stefan Raab – jetzt heuert er bei der schärfsten Konkurrenz an, gegen die er auch immer wieder scharf geschossen hatte: Für TVNOW, den Streamingdienst der Mediengruppe RTL, macht der beliebte Entertainer noch in diesem Jahr eine neue Late-Night-Show!



Fünf Jahre nach dem Aus von „TV Total“ kehrt Stefan Raab ins Late-Night-Genre zurück – nicht als Moderator, sondern als Produzent. Das gab die Mediengruppe RTL Deutschland am Montag in Köln bekannt. „Stefan Raab wird die Late-Night-Show als Produzent hinter den Kulissen verantworten. Die Moderation gibt er in andere überraschende Hände“, hieß es. TVNOW ist die Streaming-Plattform der Mediengruppe.



Stefan Raab über sein Late-Night-Comeback: „Muss persönlich helfen“

TVNOW-Co-Geschäftsleiter Henning Tewes sagte: „Stefan Raab hat in seiner langjährigen Karriere als Pionier und kreativer Kopf die gesamte deutsche Showlandschaft maßgeblich mitgestaltet. Deshalb bieten wir ihm nur zu gerne den Spielplatz, auf dem er sich richtig austoben kann.“



Für Raab sei es die erste Produktion für die Mediengruppe. Der Entertainer wurde in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen.“



Stefan Raab wurde durch „TV Total“ berühmt

Raab ist in den vergangenen Jahrzehnten als TV-Moderator und Musikexperte bekanntgeworden. Legendär waren neben seiner Late-Night-Show „TV Total“ Raabs zahlreiche Castingformate, die er auch als Gegenentwurf zur beliebten RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) positionierte: 2007 lief beispielsweise „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“, oder in der Langform: „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf“ – ein mehr als deutlicher Seitenhieb auf die damalige Konkurrenz, die DSDS-Kandidat Max Buskohl nach seinem Ausstieg aus der Castingshow verboten hatte, bei „TV Total“ aufzutreten.



Stefan Raab bleibt ProSieben trotz neuer RTL-Show treu

2015 beendete Stefan Raab „TV Total“ sowie seine Erfolgs-Gameshow „Schlag den Raab“ und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nach seiner Karriere vor der Kamera arbeitete Raab aber weiter als Produzent, vornehmlich für ProSieben: Dort wird beispielsweise seit 2018 seine Show „Das Ding des Jahres“ ausgestrahlt.



Trotz neuer RTL-Show bleibt Raab seinem ehemaligen Haussender aber auch weiterhin als Produzent treu: Für ProSieben produziert er in diesem Jahr die neue Musikshow „FakeMaker“, bei der Kandidaten unter einer schalldichten Kuppel singen – quasi ein Gegenentwurf zur Erfolgsshow „The Voice of Germany“. (due/dpa)