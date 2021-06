„Let’s Dance“: Luca Hänni könnte etwas schaffen, was bisher nur einer erreicht hat

Köln –

Der Schweizer ESC-Teilnehmer aus dem Jahr 2019 gilt als einer der großen Favoriten der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel.

Bereits in der Auftaktfolge letzte Woche Freitag – in der den Promis ihre jeweiligen Profitänzerinnen bzw. Profitänzer zugeteilt wurden – glänzte Luca Hänni gekonnt mit viel Rhythmus im Blut und vor allem in seinen Beinen.

„Let’s Dance“: Profitänzerin Christina Luft – Erst Oliver Pocher, jetzt Luca Hänni

Mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft – die letztes Jahr mit Oliver Pocher den 7. Platz erreichte – schaffte der Schweizer 20 Jurypunkte und landete damit nur hinter „Alles was zählt“-Star Tijan Njie (23 Punkte mit Kathrin Menzinger) und Lili Paul-Roncalli (21 Punkte mit Massimo Sinató) auf einem zufriedenen 3. Platz.

Auch Luca Hännis Mitstreiter – allen voran Martin Klempnow alias „Dennis aus Hürth“(hier lesen Sie mehr) – haben in der Livesendung schon gemerkt, dass sie mit Hänni gegen einen Topfavoriten bei „Let’s Dance“ antreten werden.

Bei der Tanzpartnerin-Vergabe wurde Klempnow vor Hänni berücksichtigt. Diese Tatsache war dem Comedian sichtlich unangenehm.

So teilte er den Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski mit: „Mir ist das jetzt schon so unangenehm“ und „Alle denken so: »Boah der Luca« und jetzt stehe ich hier so“.

Luca Hänni überzeugt Joachim Llambi und das bereits in „Let’s Dance“-Folge 1

Im „Cha Cha Cha“-Gruppentanz mit seinen Promi-Kolleginnen Ulrike von der Groeben (RTL-Sportexpertin) und Loiza Lamers („Holland’s next Topmodel“-Gewinnerin 2015) konnte Luca Hänni nämlich direkt überzeugen.

So sah es beinahe so aus, als ob Luca Hänni nicht einer der tanzenden Promis ist, sondern zu den Profitänzern gehört.

So war selbst der kritische Joachim Llambi beeindruckt von Hänni: „Bei ihm bin ich schon ganz glücklich“ und „Du warst sehr rhythmisch von der Hüftbewegung, sehr durchlässig vom Oberkörper“.

Llambis abschließendes Jury-Urteil zu Luca Hänni: „Mach dir mal keine Sorgen heute!“

Doch auch schon vor der Kennenlernfolge bei „Let’s Dance“ war klar: Luca kann tanzen!

Luca Hänni mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft

Das hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt, so auch letztes Jahr beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv, als er am Ende Platz 4 belegt hat.

Schafft Luca Hänni auch das RTL-Triple wie Dschungelkönig Prince Damien?

Der 25-Jährige hat aber auch schon an mehreren RTL-Shows teilgenommen und ist bisher immer als Sieger hervorgegangen. Bereits zweimal konnte er sich als glorreichen Gewinner feiern lassen.

Luca Hänni ist Kandidat der diesjährigen „Let's Dance"-Staffel.

So zuerst im Jahr 2012 geschehen, als Luca die 9. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ für sich entscheiden konnte. Im Finale stand er damals übrigens neben Daniele Negroni, dem zweiten Platz bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ im Jahr 2018.

Die von Nazan Eckes und Jan Köppen moderierte Tanzshow „Dance Dance Dance“ konnte Luca 2018 in der zweiten Staffel auch für sich entscheiden.

Bei „Dance Dance Dance“ treten zwei Promis gemeinsam als Duo gegen andere Promipaare an, um dann Musikvideos so original wie möglich nachzutanzen. Lucas Tanzpartner damals: DSDS-Gewinnerkollege aus dem Jahr 2016 und amtierender Dschungelkönig Prince Damien!

Viele Parallelen bei Luca und Prince Damien

Falls Luca dieses Jahr bei „Let’s Dance“ gewinnen sollte, hat er das geschafft, was vor ihm nur Prince Damien gelungen ist: Eine dritte RTL-Sendung zu gewinnen.

Aber auch wenn es dieses Mal nicht klappt: Das Luca tanzen kann, hat er bereits jetzt schon gezeigt.

Bei der großen Konkurrenz in diesem Jahr bleibt abzuwarten, ob es am Ende für den Sieg reicht. Und wenn nicht? Die nächste Möglichkeit auf das Triple kommt bestimmt.

Nach dem Dschungel ist ja bekanntlich vor dem Dschungel.